Vilagarcía y Cambados ponen a prueba un programa pionero contra la adicción a las pantallas

La iniciativa pionera impulsada por la Xunta y la Fundación Galega contra o Narcotráfico «Adestrar sen pantallas, gañar en saúde» se implantará en septiembre a modo de proyecto piloto en Vilagarcía de Arousa, Cambados, Ribeira y A Estrada. Hoy se presentó ante medio centenar de profesionales del ámbito deportivo, sanitario y municipal y tiene el propósito de que los más jóvenes desarrollen competencias emocionales y relacionales ante los riesgos asociados al uso abusivo de pantallas y también se centra en las estrategias para la promoción del bienestar digital.

El acto, celebrado en la Cidade da Cultura de Santiago, contó con la presencia de los conselleiros de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, y de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, así como representantes de la entidad gallega con sede en Vilagarcía. El vehículo para conseguir los objetivos será el deporte, para lograr una mayor sensibilización social sobre la necesidad de hacer un uso saludable por parte de la población más joven.

Durante la jornada técnica se dieron a conocer sus características y propósitos con la previsión de llegar a más de 500 jóvenes de la categoría infantil de clubs de baloncesto, balonmano, fútbol y gimnasia. A través de estas entidades se impartirán sesiones de presentación a las familias y se formará los entrenadores que impartirán el programa en las localidades seleccionadas, además de acciones informativas dirigidas a los menores durante los entrenamientos. Se abordarán temas como la privacidad y la brecha digital, contactos de riesgo, convivencia y límites, bienestar y uso problemático, videojuegos y apuestas deportivas.

Las actuaciones previstas buscan instar a las familias y a la comunidad a tomar conciencia y a fomentar la práctica deportiva y la actividad física como alternativa de ocio saludable y desarrollo integral. Pero también se busca favorecer la detección precoz y la prevención de las nuevas formas de adicción entre los jóvenes, especialmente respecto al uso compulsivo de Internet y redes sociales o la posible adicción a los videojuegos, al tiempo que se fomenta el desarrollo de habilidades sociales, emocionales y físicas a través de la práctica deportiva, como contrapunto al sedentarismo y al uso excesivo de pantallas.

En su intervención, el conselleiro Calvo incidió en las fortalezas del deporte, ya que favorece tanto la salud física y mental como el desarrollo de habilidades sociales y la integración. Señaló como «fundamental» que familias y los jóvenes tomen conciencia de la importancia de la práctica deportiva para disfrutar de una vida saludable.

Por su parte, Gómez Caamaño destacó que este nuevo programa también se alinea con el Plan Obesidade Zero, promovido por la Dirección Xeral de Saúde Pública en la lucha contra el sobrepeso, o con la reciente ley de protección de la salud de las personas menores y prevención de las conductas adictivas, que tiene por objeto velar por el bienestar de la juventud.

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Así, el objetivo es «mejorar los hábitos de vida de la población gallega a lo largo de todo el ciclo vital», destacando además que el nuevo Plan de Saúde Mental que está preparando su departamento, «prestará especial atención al campo de las adicciones entre la población joven».