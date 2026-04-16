Política municipal
El PP reclama aprovechar el plan de la Diputación para reparar viales
Los populares piden al gobierno local que solicite las ayudas del ente provincial para actuar en más de una decena de caminos y calles
El PP de Vilagarcía instó ayer a Ravella a concurrir «de forma inmediata» al nuevo Plan Vía Depo de la Diputación de Pontevedra, una línea extraordinaria dotada con 8 millones para reparar baches, asfaltados y daños causados por los temporales en viales municipales.
Los populares reclaman al ejecutivo de Alberto Varela que «no pierda ni un euro» de esta convocatoria y le trasladan una relación de más de una decena de calles y caminos que consideran prioritarios. Entre ellos figuran la Rúa da Parroquia, Extramuros, Moreira, Campo o Abelle y Pedral.
La portavoz Ana Granja defendió que «el plan provincial permite arreglar viales municipales a coste cero para los vecinos» y añadió que «solo falta que el gobierno de Varela tenga la voluntad de solicitarlo».
El grupo municipal sostiene además que ya ha realizado el trabajo de identificar los puntos más necesitados para una actuación urgente.
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