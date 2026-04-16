El PP reclama aprovechar el plan de la Diputación para reparar viales

El PP de Vilagarcía instó ayer a Ravella a concurrir «de forma inmediata» al nuevo Plan Vía Depo de la Diputación de Pontevedra, una línea extraordinaria dotada con 8 millones para reparar baches, asfaltados y daños causados por los temporales en viales municipales.

Los populares reclaman al ejecutivo de Alberto Varela que «no pierda ni un euro» de esta convocatoria y le trasladan una relación de más de una decena de calles y caminos que consideran prioritarios. Entre ellos figuran la Rúa da Parroquia, Extramuros, Moreira, Campo o Abelle y Pedral.

La portavoz Ana Granja defendió que «el plan provincial permite arreglar viales municipales a coste cero para los vecinos» y añadió que «solo falta que el gobierno de Varela tenga la voluntad de solicitarlo».

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El grupo municipal sostiene además que ya ha realizado el trabajo de identificar los puntos más necesitados para una actuación urgente.