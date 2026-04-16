Educación
Limpieza urgente en el Anexo A Lomba
La Concejalía de Educación adjudica por 13.600 euros los trabajos para acabar con las filtraciones en la cubierta norte del colegio
Vilagarcía
La Concejalía de Educación acometerá una actuación en el CEIP Anexo A Lomba para poner fin a las filtraciones detectadas en una fachada lateral. La obra, adjudicada a Trébol por 13.600 euros, permitirá retirar vegetación, limpiar la cubierta y reparar piezas dañadas.
Según el Concello, «la acumulación de suciedad, musgo y helechos», junto a «deficiencias en las limas de plomo», está en el origen de las humedades que afectan al interior de un aula y a los aseos de la zona del centro del edificio.
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