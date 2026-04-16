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Educación

Limpieza urgente en el Anexo A Lomba

La Concejalía de Educación adjudica por 13.600 euros los trabajos para acabar con las filtraciones en la cubierta norte del colegio

Las filtraciones afectan a dependencias interiores del centro.

Las filtraciones afectan a dependencias interiores del centro. / Iñaki Abella

Diego Doval

Vilagarcía

La Concejalía de Educación acometerá una actuación en el CEIP Anexo A Lomba para poner fin a las filtraciones detectadas en una fachada lateral. La obra, adjudicada a Trébol por 13.600 euros, permitirá retirar vegetación, limpiar la cubierta y reparar piezas dañadas.

Según el Concello, «la acumulación de suciedad, musgo y helechos», junto a «deficiencias en las limas de plomo», está en el origen de las humedades que afectan al interior de un aula y a los aseos de la zona del centro del edificio.

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