Intervienen heroína y cocaína en el «punto negro» de Arousa

La Policía Nacional ha desarticulado un punto de venta de drogas con la detención de cuatro varones y una mujer y la realización este miércoles de cinco registros domiciliarios, en Vilagarcía de Arousa y Vilanova. La operación la efectuaron agentes del Cuerpo adscritos a la Comisaría de Vilagarcía, y han procedido a la detención de cinco personas, tres en la localidad de Vilagarcía y dos en Vilanova, donde se han realizado dos registros domiciliarios.

Desde la Comisaría de explica que durante varias semanas se han establecido dispositivos de investigación, dando como resultado las detenciones de los investigados, como presuntos autores de un delito contra la salud pública y pertenencia a grupo criminal. Los registros se realizaron en un piso de Juan Carlos I, muy cerca del consistorio de Vilagarcía, y en la zona de O Terrón, en Vilanova.

En el transcurso de los registros, se han intervenido 600 gramos de heroína, 625 gramos de cocaína, y 150 gramos de mezcla de heroína y cocaína, así como dinero en efectivo y diversos útiles para la venta de sustancias estupefacientes.

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Las investigaciones fueron iniciadas gracias a la colaboración ciudadana, que facilitó la información inicial, añaden desde la Policía Nacional. De este modo, los investigadores dan por desarticulado este punto negro, en un operativo policial donde han colaborado la UPR adscrita a la Comisaría Local de Vigo y la Unidad Especial de Guías Caninos de la Jefatura Superior de Galicia. Los detenidos serán puestos a disposición del Tribunal de Instancia sección de instrucción plaza número 1 de Vilagarcía.