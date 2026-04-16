La gran cita del Solifest en O Piñeiriño inicia su cuenta atrás

El barrio de O Piñeiriño volverá a convertirse este domingo en el epicentro de la música, la convivencia y la solidaridad con una nueva edición del Solifest, una cita que no deja de crecer y que este año destinará su recaudación a recuperar y reforzar programas asistenciales del centro Princesa Letizia. La presentación del evento sirvió para confirmar la dimensión que ha alcanzado una iniciativa que nació con vocación modesta y que hoy presume de haberse consolidado como una de las grandes jornadas solidarias de la comarca.

El director del centro, David Carrera, resumió con emoción lo que significa el festival para los usuarios y sus familias. «Qué ganas tengo de ir al Solifest», confesó, antes de destacar que la cita va mucho más allá del dinero que se recaude. «Además de la recaudación, es un premio para nosotros donde se consigue una integración total. Cada año estar ahí me emociona cada vez más». Carrera incluso aseguró que el crecimiento de la propuesta ha sido tan notable que «ya quisieran muchos festivales ser como el Solifest», definiéndolo como «un sueño hecho realidad».

La finalidad solidaria de esta edición estará centrada en financiar actividades que mejoren el día a día de las personas con necesidades especiales y alivien también la carga económica de sus familias. Según se explicó en la presentación, los fondos se destinarán a sesiones de terapia con animales durante un año, actividades en la piscina, hípica y un servicio de respiro familiar más amplio, pensado para organizar excursiones y estancias de fin de semana. El objetivo es recuperar programas que se habían perdido y rebajar costes a las familias en servicios que incluyen trabajo con caballos, piscina o perros labradores.

Toda la comunidad del Amencer-Aspace agradece un gesto tan humano como el Solifest. / Iñaki Abella

Pedro Falcón, en representación de la asociación de vecinos Breogán, puso el foco en la identidad que ha hecho del Solifest un evento diferente. «El sentimiento del público marca los festivales y este ya está entre los mejores de Galicia», afirmó. A su juicio, la clave reside en una fórmula muy concreta: «Vecinos haciendo barrio». De ese espíritu colectivo nació una iniciativa que, como recordó, «iba a empezar como un pequeño vermú» y se ha convertido en una celebración de doce horas, de 11.00 a 23.00, con un cartel variado y numerosas actividades paralelas.

Falcón avanzó que habrá un mercadillo artesano con veinte puestos, pese a que la demanda fue todavía mayor, así como zona de tattoo y piercing, cortes solidarios de pelo, tapas elaboradas por Rubén García, Xoanqui Ameixeiras y Richard Santamaría, y una oferta pensada para todos los públicos. Las tapas solidarias se venderán a 2,50 euros. Además, el recinto contará con baños adaptados por cortesía del Concello, una carpa adaptada de la Diputación y el apoyo técnico de Duende. «Contamos con los nuestros», resumió el portavoz vecinal, orgulloso de un barrio que definió con una frase llamada a quedar como emblema del festival: «El mejor barrio del mundo está a tres cruces y un café: O Piñeiriño».

El cartel musical refuerza esa mezcla de talento local, ambiente popular e implicación comunitaria. Por el escenario pasarán, entre otros, Amaramar, As do Xeito, DJ Chiño & DJ AL, Fran García, Froallo, Gramola, Kris K DJ & Carlos Crespo, La Yaya DJ, Little Pi & Kaiser Xosé, Los Bics, Maneiro, North ADT y Somoza Trío. A ello se suma la incorporación de última hora de Tania García, convertida en Teniente DJ para esta edición.

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En la presentación, tanto Javier Tourís como el alcalde, Alberto Varela, animaron a la ciudadanía a respaldar una propuesta que combina fiesta, barrio e integración. El regidor subrayó que el Solifest es «un ejemplo de cómo afrontar la vida» y elogió a un vecindario «que está haciendo muy bien las cosas y que tiene ganas de hacer muchas cosas». La cita del domingo, insistió, reunirá «un día especial y divertido con un día de integración» gracias a un equipo volcado en hacer del Solifest «el mejor festival, en el mejor barrio y con la mejor gente».