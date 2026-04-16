Decomisan 10.000 kilos de sardina irregular en Meaño
Procedían de un barco del cerco que excedió los topes permitidos
Gardacostas de Galicia decomisó esta semana diez toneladas de sardina en Meaño por exceder los topes de captura permitidos.
Desde la Consellería do Mar detallan que el hallazgo se produjo en una empresa frigorífica tras comprobar que la mercancía procedía de un barco del cerco que había superado la cuota máxima.
En estos casos se procede a la intervención del pescado para evitar su entrada en los canales de comercialización.
Los efectivos de Gardacostas detectaron esta infracción durante una de las muchas inspecciones rutinarias desarrolladas para controlar el cumplimiento de la normativa en diferentes aspectos.
En este caso concreto, se trata de un incumplimiento de una medida dirigida a proteger los recursos pesqueros.
Así las cosas, tras el pesaje y realizar las averiguaciones oportunas, se procedió a la apertura del correspondiente expediente sancionador.
En caso de que el producto se encuentre en buen estado y sea apto para consumo humano, las autoridades buscarán una entidad social a la que entregarle la mercancía incautada que se considera irregular en el momento en que excede el tope, lo cual no la califica necesariamente como inservible.
Además, en esta ocasión se trata de una cantidad de gran relevancia, pues según Gardacostas se incautaron 10.350 kilos de este pescado azul.
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