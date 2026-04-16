Fallece la «abuela» de Valga

Valga ha perdido a María Tarrio Campaña, su querida pandereteira y que había recibido cariñosamente el apodo de la abuela de Valga tras convertirse en la persona más longeva de la localidad.

El pasado mes de septiembre había cumplido 103 años y como es costumbre en esta localidad donde abundan los centenarios, las autoridades municipales se sumaron a la celebración familiar para trasladarle las felicitaciones de todos los vecinos.

La valguesa falleció en la jornada de hoy y su capilla ardiente está instalada en la sala número 3 del tanatorio municipal de Valga. La conducción de sus restos mortales tendrá lugar mañana viernes, a las 16.15 horas hacia la iglesia de Cordeiro donde tendrá lugar el funeral.

La centenaria en su último cumpleaños, el pasado septiembre. / Cedida

En el templo de su parroquia, de la que presumía tanto que hasta su esquela contiene una mención de una estrofa, además de la imagen de su pasión de pandereteira: «Viva Cordeiro anque muera / Quiero que lleve la palma / De que Cordeiro es mi tierra».

María nació en el seno de una familia humilde de Moldes, siendo la mediana de siete hermanos. Su extensa familia está formada por siete hijos (uno de ellos fallecido), once nietos y una decena de bisnietos.

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Como la mayoría de mujeres de su época, dedicó su vida al cuidado del hogar y a las tareas del campo y, además, fue costureira. Aun así le quedaba tiempo para participar en los «seráns», pasacalles y reuniones que antaño eran habituales en las aldeas y en las que no podían faltar las gaitas y coplas. De hecho, fue una gran transmisora de este patrimonio inmaterial.