Diez de los 12 municipios de Arousa tienen riesgo alto de incendio forestal

Diez de los doce municipios que forman la comarca de O Salnés y el territorio del Ullán tienen un alto riesgo de incendio forestal, según las tablas del Pladiga de este año, que hizo públicas ayer la Consellería do Medio Rural. En concreto, únicamente quedan fuera de esta declaración los concellos de Pontecesures y Ribadumia, que apenas tienen monte.

El Pladiga (Plan de prevención y defensa contra los incendios forestales de Galicia) es el documento que guía la política autonómica de lucha contra el fuego. Se elabora anualmente, y ayer se hizo público el plan de este año. O Salnés y el Ullán forman parte del distrito forestal XIX (Caldas-O Salnés), que comprende un territorio que llega a Valga o Cuntis por el norte; a Cangas do Morrazo por el sur; y a A Lama, por el este.

En 2025, el distrito XIX fue de los menos afectados por los fuegos en Galicia, ya que únicamente se quemaron 236 hectáreas (210 arboladas y 26 rasas), una cifra insignificante si se compara con las que se produjeron en Ourense o el sur de la provincia de Pontevedra. Pero eso no significa que los municipios que forman parte de esta zona forestal estén completamente fuera de peligro.

Un helicóptero de extinción. | NOÉ PARGA

De hecho, en años anteriores las sierras de Xiabre y O Castrove registraron incendios muy graves, y también se han producido fuegos muy dañinos en Lobeira. Tanto es así que en 2024, el Pladiga incluía como parroquias de alta actividad incendiaria dos limítrofes a O Salnés: Saiar, en Caldas de Reis (Xiabre); y San Xoán de Poio (Castrove). En 2025, ambas parroquias se cayeron de dicha lista, y en el Pladiga de 2026 tampoco aparecen entre las parroquias con más riesgo de incendio forestal.

Medios de prevención

El Pladiga enumera algunos de los medios de prevención que existen en cada territorio, así como los destinados a la extinción. Así, por ejemplo, se apunta que en el monte Xiabre existen tanto cámaras de vigilancia como puntos de vigilancia fija. La finalidad de estos recursos es tratar de disuadir a los incendiarios, así como poder actuar más rápido en caso de fuego y, llegado el caso, ayudar en las posteriores investigaciones sobre el origen y autoría del mismo.

En caso de que se produzca un fuego, en el distrito existen 24 puntos de recarga de agua aptos para helicópteros (entre ellos, el embalse de Castroagudín, en Vilagarcía), y otros 578 que pueden ser utilizados por los medios terrestres de extinción, pero no por los aéreos, por ser de menores dimensiones o no permitir el acceso de aeronaves a su entorno.

Otra infraestructura importante en la lucha contra los incendios son los cortafuegos, ya que pueden evitar la propagación de los incendios o, al menos, retrasarla. En el conjunto del distrito hay 283 pistas de este tipo. Precisamente, en la memoria del Pladiga de este año se apunta que entre las obras previstas en el distrito figuran la mejora de pistas forestales y cortafuegos en los términos municipales de Vilagarcía de Arousa y Meis.

La base aérea más próxima a O Salnés y Ullán es la de O Campiño. Cuenta con helicópteros que pueden llegar a O Castrove en unos cuatro minutos y a Xiabre en unos ocho. Las zonas más alejadas de los puntos de recarga de agua para helicópteros son San Vicente de O Grove y el sur de Sanxenxo.

Más cortafuegos

El análisis del Pladiga señala que la infraestructura de prevención y extinción en el distrito forestal de Caldas-O Salnés apenas ha aumentado con respecto a 2025, aunque ese año sí hubo un crecimiento significativo con respecto a 2024. Así, ese año, el plan autonómico de prevención de incendios contemplaba la existencia de 348 puntos de agua no aptos para helicópteros, pero sí para medios terrestres, frente a los casi 600 que se contabilizan ahora.

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La red de cortafuegos era también sensiblemente inferior. Este año hay 283 pistas de este tipo en todo el distrito, y en 2024 eran solo 256.