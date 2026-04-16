Desestacionalización
Cambados exhibirá joyas Ferrari como parte de un viaje de lujo por las Rías Baixas
El Concello colabora con la empresa especializada Aurea Signature: «Nos interesa este tipo de visitante por su poder adquisitivo y porque da valor añadido al destino»
El club de propietarios de Ferrari de España lucirá este sábado en la plaza de Fefiñáns de Cambados una decena de joyas pertenecientes a la mítica casa italiana como parte de un viaje organizado para conocer los principales recursos de las Rías Baixas.
Está organizado por la empresa Aurea Signature, especializada en turismo de lujo y que ha elegido Cambados pues considera que representa lo que puede ofrecer Galicia a este tipo de público en cultura, gastronomía, patrimonio, sus gentes y «sobre todo su esencia».
Así lo explica su fundador, Telmo Méndez, que cuenta con la colaboración de la Concellería de Enoturismo en la logística, pues el concejal José Ramón Abal Varela lo ve como una oportunidad. «Esperamos que no sea la primera porque nos interesa atraer al turismo exclusivo por su alto poder adquisitivo y porque genera un valor añadido», explicó el edil.
El grupo, formado por unas quince personas, concerá el Pazo de Fefiñáns y el conjunto histórico, además de comer en uno de los restaurantes de la zona y disfrutar de los vinos y otros enclaves de la zona.
Será un «viaje sensorial» diseñado por esta firma cuyo objetivo es «posicionar a Galicia en el mapa del lujo internacional, pero bien, de manera sostenible, respetuosa y generando un valor real para el territorio. En el turismo de lujo europeo es uno de los secretos mejor guardados», añadió Méndez.
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