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Compromiso

Cambados confía en que Portos asfalte en breve Ribeira de Fefiñáns

Los tramos asfaltados en O Pombal.

Los tramos asfaltados en O Pombal.

L. R.

Cambados

La Concellería de Obras de Cambados ejecutó esta semana el proyecto de reparación de la capa de rodadura de la calle Pombal y en la rotonda con la avenida de A Coruña. El concejal José Ramón Abal Varela destacó que los trabajos se ejecutaron en un día, así como la inversión de 80.000 euros.

Se contrataron a la empresa empresa Nosa y el edil indica que están pendientes de que Portos de Galicia proceda a la pavimentación de la calle Ribeira de Fefiñáns «tal como acordamos en las últimas semanas», indicó.

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