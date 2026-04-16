Cambados confía en que Portos asfalte en breve Ribeira de Fefiñáns

La Concellería de Obras de Cambados ejecutó esta semana el proyecto de reparación de la capa de rodadura de la calle Pombal y en la rotonda con la avenida de A Coruña. El concejal José Ramón Abal Varela destacó que los trabajos se ejecutaron en un día, así como la inversión de 80.000 euros.

Se contrataron a la empresa empresa Nosa y el edil indica que están pendientes de que Portos de Galicia proceda a la pavimentación de la calle Ribeira de Fefiñáns «tal como acordamos en las últimas semanas», indicó.