Auxilian a un hombre que sufrió una crisis médica

Agentes de la Policía Local de Vilagarcía de Arousa auxiliaron en la madrugada de este jueves a un hombre de 55 años que sufrió una posible crisis de hipoglucemia en su vivienda.

La alerta se produjo sobre la 1.30 horas de la madrugada, cuando una vecina advirtió de que escuchaba fuertes quejidos de dolor y ruidos de muebles en una vivienda de su edificio, en la calle Agustín Romero. Los policías se desplazaron hasta el punto y llamaron repetidas veces a la puerta del inmueble de donde procedían los sonidos. Pero no contestaba nadie.

Sí se escuchaba un televisor encendido, y al comprobar en el padrón de habitantes que el hombre vivía solo, los guardias consideraron que la situación podía ser muy grave, por lo que avisaron al Servicio Municipal de Emerxencias para que abriese la puerta por el método del resbalón. Una vez dentro, los policías encontraron a un hombre de 55 años tendido en el suelo, en estado semiinconsciente y que no respondía a estímulos.

Los agentes observaron también que en la vivienda se apreciaban sillas en el suelo y que la nevera estaba abierta; en su interior, vieron dos inyectables de insulina, lo que les llevó a considerar que el hombre había sufrido una hipoglucemia, una emergencia médica que puede ser fatal en caso de que el paciente no reciba atención pronto.

La Policía Local avisó al 061, que envió una ambulancia medicalizada. El personal sanitario atendió al afectado en el mismo domicilio, logrando estabilizarlo para poco después trasladarlo al Hospital do Salnés.

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