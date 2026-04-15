Yolanda Díaz sitúa la solución a la falta de relevo generacional como reto urgente

La clausura del II Congreso Nacional de Relevo Generacional organizado por UPTA España en el Auditorio de Vilagarcía estuvo marcada por el protagonismo institucional de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, quien centró su intervención en la urgencia de abordar el relevo generacional en el trabajo autónomo como uno de los grandes desafíos económicos y sociales del país.

Díaz advirtió de que «600.000 personas trabajadoras autónomas se van a jubilar en los próximos cinco años», una cifra que, a su juicio, obliga a actuar con rapidez y coordinación. En este sentido, defendió que «las políticas públicas importan» y reivindicó el papel del Ejecutivo en la protección del colectivo, subrayando que España ha sido capaz de «gobernar las crisis sin perder trabajo autónomo». La ministra destacó además el peso del sector en la economía nacional, con «3,4 millones de personas autónomas que no dejan de crecer» y que «hacen que la rueda siga girando pagando impuestos y cotizando».

Durante su intervención, puso el foco en la necesidad de adaptar las medidas a la realidad de un colectivo en el que «el 86,1% no tiene personas asalariadas a su cargo», lo que exige «una mirada específica por parte de los gobiernos». En este contexto, avanzó la intención de reformar la prestación por cese de actividad, reforzar la protección social y seguir mejorando instrumentos como la jubilación parcial para facilitar el relevo. «Hay que proteger a quien más lo precisa», insistió, en un discurso en el que también abordó el contexto internacional y económico, aludiendo a la incertidumbre global y a la necesidad de blindar a los sectores más vulnerables.

Muchos fueron los colectivos representados en el congreso. / Noe Parga

La ministra lanzó además un mensaje de tranquilidad al colectivo, asegurando que «vamos a mantener las rentas en nuestro país» y que el Gobierno continuará impulsando medidas como la revalorización de las pensiones o la mejora del salario mínimo. También defendió la reciente regularización de personas migrantes con derechos en España como una muestra del modelo social que abandera el Ejecutivo. En clave política y social, reivindicó «una Galicia y una España integradora, por decencia, dignidad y humanidad», en una intervención de tono claramente político, pero muy conectada con la realidad del trabajo por cuenta propia.

Junto a Díaz, el presidente de UPTA, Eduardo Abad, incidió en la dimensión estructural del problema, señalando que «el relevo generacional es un problema transversal» con «una incidencia brutal en todos los ámbitos en los próximos años». Abad alertó de que «cientos de miles de personas van a cerrar su negocio por el simple hecho de jubilarse» si no se adoptan soluciones eficaces. En este sentido, destacó el trabajo desarrollado en el congreso, con «45 ponentes» que han abordado tanto el diagnóstico como las posibles respuestas, y puso en valor iniciativas como el Plan Remuda, «el primer proyecto que está actuando de forma seria y coordinada» para facilitar la transmisión empresarial. También avanzó la voluntad de constituir el libro blanco del trabajo autónomo y de reforzar el papel de la Formación Profesional como semillero de emprendimiento.

Desde el ámbito institucional, el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, mostró su satisfacción por el nivel de las jornadas, afirmando sentirse «orgulloso de que UPTA sea capaz de poner en marcha encuentros de tanta altura técnica», al tiempo que subrayó la necesidad de «importar talento» para sostener el estado del bienestar.

Juanjo García fue homenajeado como ejemplo de relevo generacional. / Noe Parga

Por su parte, la conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, definió el relevo generacional como «una política económica de primer orden» y «un reto de país», destacando que «cada relevo en una pyme es una oportunidad extraordinaria para ganar competitividad». Lorenzana incidió en que «la mejor forma de emprender no siempre es empezar desde cero» y apostó por aprovechar el conocimiento acumulado en las empresas familiares, «un capital intangible con un valor enorme que no podemos perder».

El vicesecretario de política sindical de UGT, Fernando Luján, puso el acento en los avances sociales logrados en los últimos años, asegurando que «se están consiguiendo mejoras para la vida de las personas gracias al impulso de la vicepresidenta segunda». Luján defendió la necesidad de reforzar instrumentos como el cese de actividad parcial, los ERTE o la jubilación parcial para facilitar el relevo generacional, en un contexto global que calificó de «complejo».

La clausura incluyó también un emotivo homenaje a Juan García, gerente del Churrasco de Rubiáns, y a su hijo Juanjo García, ejemplo de relevo generacional exitoso y de continuidad de un negocio familiar que ha sabido crecer y fortalecerse con el paso del tiempo.

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El congreso se cierra así tras reunir en dos intensos días a decenas de expertos y representantes institucionales en torno a un desafío que marcará el futuro del tejido productivo. Con el anuncio de que la próxima edición se celebrará en La Rioja, UPTA refuerza su papel como agente clave en la búsqueda de soluciones para garantizar la continuidad del trabajo autónomo en España.