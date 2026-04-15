La Xunta ensalza los proyectos de la aceleradora de Vista Real

Las dependencias del pazo de Vista Real, en Vilanova de Arousa, acogieron la celebración del «Demoday» de la aceleradora de economía social Xunta Impulsa, implantada dentro del Polo de Emprendemento que se celebra en ese punto. Se trata de una formación de asesoramiento que se completó con sesiones de mentoría especializada dentro del proyecto transfronterizo ES-Factory, de cooperación Galicia-Norte de Portugal y cofinanciado por FRDER.

La directora de Traballo Autónomo e Economía Social, Marta Mariño, destacó la variedad de las iniciativas participantes y que presentaron sus proyectos ante un jurado. Entre esas iniciativas predominan las del ámbito educativo o cultural, así como aquellas que dan protagonismo al rural y a la naturaleza en el campo de la producción agroalimentaria, de la gastronomía, del ocio o de la cosmética. También están representados los ámbitos del deporte, el bienestar y las nuevas tecnologías.

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Desde la Xunta no dudan en poner de relevo la labor del Polo vilanovés, salientando que, desde su puesta en marcha en noviembre de 2024, ha atendido unos 340 proyectos y promovido la creación de cerca de una treintena de empresas. El equipo técnico del centro vilanovés realizó más de 870 sesiones de tutoría gratuitas e individualizadas con el objetivo de dar respuesta a las personas emprendedoras que acudieron a las instalaciones, un 56% de ellas, mujeres. Por sectores, destacan las actividades administrativas y servicios auxiliares (18%), seguidas de servicios (14%) y actividades artísticas o de entretenimiento (14%).