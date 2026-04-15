Los vinos Rías Baixas protagonizan un túnel del vino en Gourmets

Los vinos de la denominación de origen Rías Baixas están presentes estos días en la 39 edición del Salón Gourmets, que se desarrolla en el recinto Ifema de Madrid y que finalizará el 16 de abril. Estos vinos se encuentran dentro del espacio institucional de la Axencia Galega da Calidade Alimentaria, donde además protagonizarán un túnel del vino con 25 marcas de diferentes añadas y tipologías de vino. Es para distribuidores, hosteleros y tiendas especializadas.