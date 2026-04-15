Valga reclama una red ferroviaria de cercanías para favorecer al rural

Valga espera que la construcción de su apeadero sirva como punta de lanza de una futura red de cercanías en Galicia que favorezca la movilidad entre los municipios más pequeños del Eixo Atlántico. Esa fue la propuesta que lanzó este miércoles el alcalde del municipio, José María Bello Maneiro, en la visita del delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, para presentar el proyecto del nuevo apeadero que se va a realizar en el municipio. Blanco recogió ese guante y destacó la importancia de estos pequeños apeaderos que ofrecen alternativas a poblaciones pequeñas y rurales y no suponen una inversión multimillonaria, «pero son fundamentales para la población». Una red de cercanías serviría para cohesionar y facilitar el acceso al corredor Atlántico de una buena parte de la población que se ve obligada a desplazarse varios kilómetros para acceder al servicio ferroviario.

Maneiro se encontraba entre las personas más felices por contar con este apeadero y recordaba que esta obra “es una vieja reivindicación en la que el Concello llevaba muchos años trabajando con discreción a fin de conseguir este servicio para los vecinos”. Entre las cuestiones que destacaba el regidor ante el delegado del gobierno es que la situación del municipio es estratégica, a 20 minutos de Santiago y Pontevedra, por lo que un servicio adecuado de ferrocarril puede permitir su crecimiento en el futuro.

Blanco ha destacado este proyecto como muestra de una «Galicia conectada y del refuerzo de la movilidad y posibilidades» del territorio.

Blanco también ha aprovechado para realzar la «implicación» del ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, para «llevar el tren a Valga», así como el trabajo «discreto y fiable» de Adif para sacar a licitación la infraestructura.

«El administrador ferroviario no bajará este nivel de compromiso hasta tener operando la nueva infraestructura», ha asegurado Blanco, y ha celebrado una actuación que «demuestra» un Gobierno que «cree en la igualdad territorial, acercando servicios e infraestructuras que fijan población e impulsan el rural».

El apeadero

En concreto, la iniciativa cuenta con un presupuesto de 213.785 euros, y su plazo para la presentación de ofertas permanecerá abierto hasta el próximo 28 de abril, corriendo los fondos "completamente a cargo de Adif". La parada se encontrará en la línea convencional que une A Coruña y Vigo, entre las estaciones actuales de Pontecesures y Catoira.

Asimismo, la infraestructura se diseñará --tal y como ha informado la Delegación del Gobierno en Galicia-- "bajo criterios de sostenibilidad", recurriendo a materiales "de proximidad" y estudiando la incorporación de fuentes de energía renovables.

En principio, el proyecto fija la construcción de un andén de 160 metros y varios módulos de acceso, de espera para los viajeros y otras instalaciones como aseos, además de habilitar una zona de estacionamiento. El estudio licitado por el ADIF deberá determinar cual es el emplazamiento idóneo y también analizará posibles mejoras en los accesos rodados desde carreteras próximas y desde otras paradas de transporte público.

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El alcalde de Valga también recordaba que, más de 150 años después de la inauguración de la primera línea ferroviaria que atraviesa las parroquias de Campaña y Cordeiro (la que unió Cornes con Carril), el municipio está más cerca que nunca de conseguir que el tren pare ahí.