Tres colectivos reclaman la ampliación del centro social de San Roque

Tres colectivos del barrio de San Roque han realizado una propuesta conjunto al Concello de Vilagarcía para el arreglo y la futura ampliación del centro social.

En una solicitud firmada por las asociaciones de vecinos de San Roque y Fonte da Coca, y por la comisión de fiestas de San Pedro, platean al gobierno local que en el futuro plan municipal de urbanismo (PXOM) se delimite en la finca colindante con el centro «un espacio suficiente con calificación de dotación/ equipamiento», lo que permitiría dedicarla en el futuro a servicios públicos, entre ellos la ampliación del centro social.

Las tres asociaciones también proponen que en los presupuestos de 2026 se consigne una partida específica para mejorar el aislamiento térmico y la eficiencia energética del edificio.

Actualmente, hay mucho frío en el interior del inmueble, y humedad, lo que supone que se estropee el material de las asociaciones y del Concello y riesgos para la salud de los usuarios.

En un comunicado remitido a los medios de comunicación, apuntan que esta solicitud conjunta, «representa un importante paso de unidad de acción para reclamar unas inversiones fundametales y reales para esta parte de Vilagarcía de gran crecimiento poblacional, económico y urbanístico».

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En el escrito presentado en Ravella, las asociaciones también incluyen una serie de peticiones de mejoras de menor coste, como la reparación o cambio del termo de agua caliente y del horno, para facilitar la realización de cursos de cocina; la modificación de los baños, pues ahora mismo no cumplen las normas de accesibilidad, y buena parte de los usuarios del centro social son personas mayores; o la ampliación de la potencia de la red wifi.