El regalo que encandiló a Yolanda Díaz en Vilagarcía

La visita a Vilagarcía de la ministra de Trabajo y vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz, con motivo de la clausura del Congreso Nacional de Relevo Generacional organizado por UPTA, dejó para el recuerdo el regalo con el que fue agasajada.

El fotoperiodista de FARO, Iñaki Abella, obsequió a la líder de Sumar un cuadro con una foto de la propia Yolanda Díaz entre las mariscadoras de Carril faenando en la playa de A Compostela, en Vilagarcía.

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Pedro Blanco, delegado del Gobierno, Yolanda Díaz, Iñaki Abella y Eduardo Abad, presidente de UPTA, junto a la fotografía. / Noe Parga

La sorpresa fue de tal agrado que la propia ministra indicó que el cuadro pasaría a colgar en una de las paredes de su despacho. Además, solicitó al propio autor de la imagen, realizada hace tres años, que le firmase la misma. Una foto que ha recorrido ya más de una exposición y que ha encandilado a la política gallega.