El PP cambadés alerta del incremento de la inseguridad por recortes en la Policía Local

«Insostenible». Con esta frase inicia el Partido Popular de Cambados, encabezado por Sabela Fole, la denuncia de la situación en la que se encuentra el servicio de Policía Local de la villa del albariño. La portavoz conservadora no duda en afirmar que se ha registrado un «incremento de la inseguridad viaria y ciudadana, fruto de los recortes y del desmantelamiento del servicio por parte del cuatripartito», a lo que se suma la inoperatividad plena del servicio de grúa.

Una de las cuestiones a la que achacan esta caída en la calidad del servicio es a la «economización» del cuatripartito, que «es fruto de la mala gestión económica». Una de las cuestiones que recuerdan a este respecto desde las filas conservadoras es que «la falta de fondos provoca que no haya combustible para los vehículos de patrulla y que las salidas motorizadas solo se puedan hacer cuando se reciban requerimientos expresos de los ciudadanos, teniendo que mantenerse los agentes en sus dependencias durante toda la jornada laboral».

A mayores, se une el «lamentable» estado del parque móvil de la Policía Local, con vehículos en mal estado, con problemas mecánicos recurrentes y falta de fiabilidad, demostrado para los conservadores en el hecho de que «las patrullas tuvieron que realizar servicios con un vehículo de emergencias cedido por Protección Civil al encontrarse averiados los dos coches patrulla».

Otro de los grandes problemas de la Policía Local es la falta de personal pese a la reciente convocatoria de dos plazas, ya que el cuerpo contaba hace veinte años con 15 agentes y dos mandos, mientras que ahora tiene tan solo once, con posibles bajas futuras. Los conservadores también se hacen eco de quejas vecinales que figuran en varios informes de la Policía Local y que denuncian la «pésima señalización viaria, tanto vertical como horizontal, en numerosas calles por la falta de mantenimiento, que supone una carencia que genera riesgos para la seguridad de conductores y peatones.

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Todas estas circunstancias se suman a la ausencia de un servicio de grúa adecuado, ya que «solo opera en horario de mañana de las jornadas laborables, y los sábados en concepto de horas extra por ser día de mercado, tras la jubilación de uno de los dos conductores». Esto motiva que los vehículos estacionados de manera irregular sean simplemente inmovilizados, algo que «no es ni efectivo ni operativo».