La Policía Nacional registra un piso en Vilagarcía

Varias unidades de la Policía Nacional registran desde primera hora de la mañana de este miércoles un piso en Vilagarcía de Arousa.

Los agentes han accedido al interior de una vivienda situada en el número 24 de la calle Juan Carlos I, a escasa distancia de la casa consistorial.

La presencia policial ha llamado la atención de numerosos vecinos, ya que dos de los vehículos permanecían estacionados en plena plaza, frente a Ravella.

Coche policial situado en la esquina de la plaza, a una decena de metros de la entrada del edificio donde se está haciendo el registro. / FdV

Por el momento no ha trascendido la naturaleza de la intervención, aunque los primeros indicios apuntan a un operativo contra el tráfico de drogas a pequeña o mediana escala.

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En los registros ha participado una unidad de perros de rastreo, que suele ser movilizada precisamente para la localización de estupefacientes ocultos.