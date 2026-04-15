Meaño abandera la lucha contra las pantallas y en defensa de la salud emocional de los menores

«¿Un bebé con una pantalla en un carrito está siendo educado? ¿Una niña con pantalla en sala de espera del pediatra está siendo educada? ¿Un niño que utiliza una pantalla para comer o para ir en coche está siendo educado?». Con estas y otras preguntas, que partían de la experiencia profesional del psicólogo Óscar Páramos con casos reales, arrancaba en su voz en la mañana de este miércoles el comunicado de familias y centros educativos meañeses. El comunicado se leía a las 14.00 horas en plena Praza do Concello, con motivo del «Día Internacional del Niño», que se celebra cada 15 de abril.

Una veintena de personas en representación de familias y comunidades escolares meañesas, se concentraron en la Praza do Concello, haciendo coincidir la fecha con su demanda en favor de una educación digital de sus hijos, y no dejarlos expuestos ante los daños que internet y las redes sociales están ocasionando en la población infantil y adolescente. Un acto en el que el concello hizo presencia a través de sus ediles Raquel Balboa y Mercedes Cousido.

El tema de las pantallas «es ya un problema real de salud pública», ya que el acceso cada vez más temprano a internet y el uso problemático de las redes «están estrechamente ligados a problemas de salud mental en niños y adolescentes». Así lo advertía Páramos, psicólogo de Avante, que es quien trabaja con familias y los centros educativos meañeses, embarcados en su «Pacto de Familias en Meaño para la Prevención Digital» suscrito del pasado 13 de marzo.

«Por eso estamos aquí, para visibilizar, para concienciar, para dejar de normalizar lo anormal, aunque sea habitual», explicaba. Con esa misiva finalizaba un comunicado llamado a concienciar a las familias para actuar en su seno y educar digitalmente a sus hijos, a fin de evitar graves problemas tanto en el seno familiar como en la salud mental que pueden aflorar en unos años.

En el acto, Óscar Páramos hacía público el mensaje que le había escrito una alumna de 1º de ESO: «Cuando entro en una aplicación o redes sociales, lo que quiero es seguir viendo vídeos, me digo que sólo van a ser cinco minutos, pero al final si no me lo quitan serían horas». «Mientras estoy viendo vídeos -agregaba- me siento feliz, pero cuando me lo sacan o lo dejo, siento un enorme vacío». Es el testimonio de una niña anónima de unos 12 o 13 años con el que pueden identificarse muchos de su edad y que el propio psicólogo reconoce como «un signo de alarma».

Ante cualquier signo se recomienda asesoramiento profesional, acudir a un grupo de familias como el que se está gestando en Meaño, o bien contactar a través del correo de la asociación «Avante». «Llevamos más de diez años trabajando en este campo -explica Páramos- y ahora que acabamos de gestar este pacto de familias en Meaño, nuestra intención es expandirlo por toda la comarca arousana, y esperamos que muy pronto otros concellos, otros colegios y más colectivos se sumen a esta iniciativa, porque lo que estamos hablando es de la salud de nuestros hijos». Para el 15 de mayo, día internacional de la familia, este «Pacto de Familias» tiene en mente nuevo proyecto para visibilizar el problema.

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No en vano, los daños por un mal uso de internet y redes sociales en los infantes están aflorando como evidencia científica, del que cabe tomar conciencia las familias. Una cuestión que ya está avalada por la Asociación Española de Pediatría, la Sociedad Española de Neurología Pediátrica y el Colegio Oficial de Psicología de España que advierten de estos riesgos. El acto simbólico de ayer en Meaño con motivo del Día Internacional del Niño contaba también con el respaldo de «Adolescencia Libre de Móviles», una plataforma nacional que agrupa ya a más de 30.000 familias en defensa de la salud digital de sus menores. Con su pacto, Meaño quiere ser bandera en la comarca arousana para levantar conciencia entre las familias.