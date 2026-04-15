Las mariscadoras de A Illa retiran tres toneladas de algas de Riasón

Más de un centenar de mariscadoras trabajaron en la mañana de este martes en la zona de Riasón, en A Illa de Arousa, tratando de retirar la gran cantidad de algas que se acumulaban en la playa y que amenazan el vivero del que dispone la Cofradía de A Illa. Estos trabajos son fundamentales para aquellas mujeres que no pueden asegurar el cese de actividad y tienen que acogerse al convenio que ofrece la Consellería do Mar, el cual obliga a las afectadas a trabajar cuatro horas durante doce días al mes para recibir unos 700 euros.

Los trabajos realizados por las mariscadoras se centraron en la zona de Riasón, donde se encuentra el vivero que surte de almeja a gran parte de las playas de A Illa. Allí se acumuló una gran cantidad de algas que, si no son retiradas, suponen una amenaza importante para el futuro de la producción marisquera por eso «centralizamos las cuatro horas de actividad que exige Mar en ese punto, retirando tres tractores llenos de algas y garantizando que esa acumulación no acabe suponiendo un problema para nosotras», explican las integrantes de la OPP-20. Además, tienen previsto vaciar el vivero para comprar nueva semilla para sembrar y garantizar la producción para el futuro en las playas del municipio.

La limpieza de Riasón no es la primera que se realiza en A Illa desde el pasado 1 de abril, cuando comenzó a computar actividad para el convenio que impulsa Mar. Las mariscadoras han estado realizando trabajos de limpieza en otras zonas como Gradín, As Rubas y O Naval, unas labores en las que «estamos participando todas, porque todavía no está muy claro quienes van a ir al cese de actividad y quien al convenio», un convenio que no dudan en cuestionar, ya que supondrá recibir tan solo 700 euros sin eludir el pago de la Seguridad Social, que se llevaría un porcentaje importante de esa cantidad, una cifra de dinero que «no da para vivir, y menos teniendo que hacer frente a todos los pagos que tenemos que hacer para seguir trabajando».

En Riasón trabajaron más de un centenar de mariscadoras. / Noe Parga

Otra cofradía en la que y también están trabajando de forma activa en limpiezas y adecuaciones de playas es la de Vilanova de Arousa. El patrón mayor de ese pósito, Lino Díaz, reconoce que «comenzamos la semana pasada aprovechando la marea, aunque seguimos teniendo muchas dudas sobre esta propuesta de la Consellería». No en vano, de las 204 mariscadoras a pie con las que cuenta el pósito de Vilanova, los cálculos apuntan a que serán una docena las que se tengan que acoger al convenio de Mar, mientras el resto podrán disponer del cese de actividad, pero «existen tantas dudas al respecto que todavía no lo tenemos claro».

Lo que si tiene muy claro Díaz es que todos estos trámites están provocando un colapso en los servicios administrativos de las cofradías, sobre todo porque «en toda la información que se nos ha facilitado, nos hemos encontrado con mensajes contradictorios en más de una ocasión y que están obligando a nuestros trabajadores y al presidente del marisqueo a pie a hacer un esfuerzo ímprobo para remitir toda la documentación». No en vano, algunas cofradías de la ría de Arousa que la han remitido se han encontrado con que les fue devuelta por parte de la administración al considerar que existían demasiados errores pese a que se habían ajustado a lo que se les explicó en las reuniones con Mar y el ISM.

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Díaz insiste en que «esto está siendo un auténtico caos porque también han cambiado las normas que regían el cese de actividad y los mariscadores a flote de Vilanova hemos perdido nuestra antigüedad, entre ellos yo mismo, por eso nos da la impresión de que todo esto está siendo un tanto improvisado por parte de las administraciones y sin preocuparse de la situación que vive cada mariscador, además de crear un agravio comparativo entre aquellos que pueden acogerse al cese y los que deben entrar en el convenio».