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Juegos populares e implicación de colectivos en la Feira da Familia de Ribadumia

El evento se celebrará el próximo día 10 de mayo en el municipio arousano

Una de las actividades celebradas en una edición anterior de la Festa da Familia.

Una de las actividades celebradas en una edición anterior de la Festa da Familia. / INAKI ABELLA DIEGUEZ

Adolfo Gago

Ribadumia

El Concello de Ribadumia celebrará, el próximo 10 de mayo, la XVI edición de la Feira da Familia, un evento que incluye todo tipo de actividades de ocio, educativas y culturales centradas en las familias que existen en el municipio. El objetivo con el que se pone en marcha esta iniciativa es la de promover la convivencia familiar y vecinal, al mismo tiempo que se fomentan valores sociales clave como la inclusión y la salud.

El alcalde de Ribadumia, David Castro, explicaba ayer que «el objetivo es que sirva para reunir a todos los vecinos de todas las edades en torno a estos actos, fomentando la convivencia intergeneracional y dinamizar la vida social del municipio».

Los actos de la Festa da Familia se centralizarán en el entorno de la casa consistorial. Con esta iniciativa, el Concello también apuesta por reivindicar los distintos modelos de familia que conviven en el municipio, desde la tradicional hasta la monoparental. De hecho, destaca uno de sus máximos impulsores, el técnico en intervención familiar Santiago García, que, conforme la sociedad ha ido cambiando, la Feira da Familia de Ribadumia ha ido creciendo. No en vano, pasó de ser un evento muy pequeño y con apenas incidencia a convertirse en una de las grandes citas del municipio en estas fechas, al contar con un importante contenido de actividades de ocio, educativas y culturales.

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El evento también tiene decidido como se despedirá hasta la siguiente edición, con la celebración de una merienda, la única de las propuestas que incluye la Feira que necesita de inscripción previa antes del próximo 7 de mayo.

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