Infraestructuras
A Illa invertirá 56.000 euros en mejorar la calle Viña Tinta
La actuación afectará a más de 800 metros de vial
A Illa
El Concello de A IIla de Arousa ha solicitado una subvención al Plan Camiña rural 2026-2027 para llevar a cabo el proyecto de mejora de la calle Viña Tinta. Esta actuación, redactada por los técnicos municipales, tiene como objetivo corregir el deterioro del pavimento y garantizar la seguridad de los vecinos
El proyecto cuenta con un presupuesto cercano a los 56.000 euros y prevé actuar sobre una longitud de 814 metros, incluyendo, además de la renovación del asfalto, la limpieza de las cunetas y la nueva instalación de señales verticales y horizontales. Luis Arosa, alcalde de A Illa, destaca que la obra trata de acabar con los problemas que sufre este vial.
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