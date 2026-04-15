A Illa invertirá 56.000 euros en mejorar la calle Viña Tinta

El Concello de A IIla de Arousa ha solicitado una subvención al Plan Camiña rural 2026-2027 para llevar a cabo el proyecto de mejora de la calle Viña Tinta. Esta actuación, redactada por los técnicos municipales, tiene como objetivo corregir el deterioro del pavimento y garantizar la seguridad de los vecinos

El proyecto cuenta con un presupuesto cercano a los 56.000 euros y prevé actuar sobre una longitud de 814 metros, incluyendo, además de la renovación del asfalto, la limpieza de las cunetas y la nueva instalación de señales verticales y horizontales. Luis Arosa, alcalde de A Illa, destaca que la obra trata de acabar con los problemas que sufre este vial.