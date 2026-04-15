La comunidad escolar del Antonio Magariños reclama solución a las deficiencias del centro

Construido en el año 1968, el colegio Antonio Magariños de Cambados arrastra un buen número de deficiencias, algunas de ellas estructurales. Así lo entiende la ANPA Santa Mariña Dozo del centro, que viene reclamando la necesidad de una renovación profunda. No en vano, las instalaciones presentan «deficiencias graves» en materia de seguridad y accesibilidad.

Una de las cuestiones que más preocupa a los padres de los alumnos es el estado de los aseos, cuyo deterioro provoca que muchas alumnas eviten su uso durante la jornada escolar, una situación con la que se debe acabar y que la ANPA considera «urgente y prioritaria». Estas reclamaciones vienen realizándose desde hace mucho tiempo, aguardando a que las administraciones competentes, como la jefatura de Educación, acometan las obras que reclaman.

A pesar de las limitaciones del centro, la ANPA continúa impulsando actividades y servicios en las dependencias educativas. Así, uno de los pasos importantes que se ha dado desde este colectivo ha sido dotar de una nueva área de juegos recreativos que «simbolizan el éxito de la colaboración entre el alumnado, las familias y el Concello, poniendo fin a «una carencia histórica, ya que el centro carecía de estos elementos».

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El pilar fundamental de la actuación fue la donación de 800 euros por parte del alumnado de 5º curso del pasado año académico. Estos fondos fueron recaudados a través del Proyecto DepoEmprende, en el que los escolares gestionaron su propia cooperativa, fomentando valores de trabajo en equipo y responsabilidad social. Lograr los 2.435 euros llevó a celebrar una venta solidaria del libro «As Escolas dos pósitos» o a donativos a través de la Lotería de Navidad. Por último, la ANPA anuncia su intención dinamizar el final de curso con diferentes actividades.