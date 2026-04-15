La CIG convoca una protesta en la Casa do Mar por las bajas

La CIG pone en marcha una campaña informativa y de protestas sobre los cambios normativos que pretende introducir la Xunta de Galicia en la gestión de las bajas laborales, y ha convocado movilizaciones para hoy, bajo el lema «A saúde é un dereito, enfermar non é delito».

Habrá movilizaciones en ocho ciudades gallegas, entre ellas Vilagarcía. En este caso, será a las 12 del mediodía, en la Casa do Mar. La CIG considera que esta campaña es necesaria «para desmontar las mentiras con las que la patronal y el gobierno gallego pretenden responsabilizar a la clase trabajadora de las bajas laborales, criminalizando las ausencias y buscando culpabilizar a las personas trabajadoras por enfermar».

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Todas las movilizaciones irán precedidas de asambleas de delegados de la CIG. n