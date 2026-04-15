Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Planta Coches MG GaliciaVTC VigoMedidas UE Crisis EnergéticaImputación JácomeCelta-FriburgoAtaque Tiburón Luna de MielGala Deporte
instagramlinkedin

Laboral

La CIG convoca una protesta en la Casa do Mar por las bajas

El sindicato se opone a la modificación normativa que plantea la Xunta de Galicia

Una movilización anterior de la CIG.

Una movilización anterior de la CIG. / Noe Parga

A.M.

Vilagarcía

La CIG pone en marcha una campaña informativa y de protestas sobre los cambios normativos que pretende introducir la Xunta de Galicia en la gestión de las bajas laborales, y ha convocado movilizaciones para hoy, bajo el lema «A saúde é un dereito, enfermar non é delito».

Habrá movilizaciones en ocho ciudades gallegas, entre ellas Vilagarcía. En este caso, será a las 12 del mediodía, en la Casa do Mar. La CIG considera que esta campaña es necesaria «para desmontar las mentiras con las que la patronal y el gobierno gallego pretenden responsabilizar a la clase trabajadora de las bajas laborales, criminalizando las ausencias y buscando culpabilizar a las personas trabajadoras por enfermar».

Noticias relacionadas

Todas las movilizaciones irán precedidas de asambleas de delegados de la CIG. n

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

  1. Un furancho de Redondela, multado con 45.000 euros por no dar de alta a sus trabajadores
  2. La historia de superación de Sandra y Antonio, de dormir en la calle a abrir un comercio de barrio en Ourense: «La primera noche dormimos en un parque»
  3. Vigo recibirá a los reyes Felipe y Letizia a finales de mayo por el Día de las Fuerzas Armadas, con seis jornadas de celebración
  4. Casi 20.000 hectáreas de Pontevedra y seis concellos más, declaradas para la caza libre
  5. El Paseo de Alfonso acoge el sábado la tercera edición de «A nosa memoria», un homenaje a Rubén Berto Covelo
  6. Muere Carlos López, jefe de Ginecología del Chuvi y descendiente de Ramón y Cajal
  7. Condenan a una mujer por violencia doméstica contra su marido en Cangas
  8. Portugal arranca los trabajos del AVE desde Oporto y coloca la «primera estaca»

El milagro de la solidaridad que proclama la identidad de barrio

El milagro de la solidaridad que proclama la identidad de barrio

La CIG convoca una protesta en la Casa do Mar por las bajas

La CIG convoca una protesta en la Casa do Mar por las bajas

La Xunta ensalza los proyectos de la aceleradora de Vista Real

La Xunta ensalza los proyectos de la aceleradora de Vista Real

Yolanda Díaz sitúa la solución a la falta de relevo generacional como reto urgente

Yolanda Díaz sitúa la solución a la falta de relevo generacional como reto urgente

Tres colectivos reclaman la ampliación del centro social de San Roque

Tres colectivos reclaman la ampliación del centro social de San Roque

Meaño abandera la lucha contra las pantallas y en defensa de la salud emocional de los menores

Meaño abandera la lucha contra las pantallas y en defensa de la salud emocional de los menores

Juegos populares e implicación de colectivos en la Feira da Familia de Ribadumia

Juegos populares e implicación de colectivos en la Feira da Familia de Ribadumia

Un episodio violento cada tres días: el área sanitaria de Pontevedra y O Salnés registró 116 agresiones a sanitarios y no sanitarios en 2025

Un episodio violento cada tres días: el área sanitaria de Pontevedra y O Salnés registró 116 agresiones a sanitarios y no sanitarios en 2025
Tracking Pixel Contents