Cáritas Arousa impulsa empleo, apoyo emocional y convivencia

Cáritas Diocesana de Santiago, a través de su Interparroquial de Arousa, ha reforzado su acción social en la comarca con la puesta en marcha de un plan integral que combina inserción laboral, apoyo emocional y cohesión comunitaria. La iniciativa responde a los principales retos detectados en el territorio, en un contexto marcado por el incremento de la vulnerabilidad y la necesidad de ofrecer respuestas más amplias que la asistencia puntual.

El eje central de esta estrategia es el Plan de Formación 2026, que incluye cuatro cursos gratuitos orientados a mejorar la empleabilidad en sectores con demanda real. La programación abarca operaciones básicas de mantenimiento de jardines, restaurante y bar, atención sociosanitaria a personas mayores y limpieza. Todos los itinerarios combinan teoría y práctica en entornos profesionales, favoreciendo una transición directa al mercado laboral. Destacan especialmente los cursos de atención sociosanitaria y hostelería, con altas tasas de inserción tras ediciones anteriores.

Las acciones formativas se desarrollarán a lo largo del año en la sede de Cáritas Arousa, en la Avenida Rosalía de Castro, en colaboración con entidades especializadas. La directora de la entidad, Mar Viqueira, subraya que «la formación es una herramienta clave para que las personas puedan recuperar su autonomía y acceder a oportunidades reales de empleo», incidiendo en la apuesta por itinerarios adaptados al tejido económico local.

Los programas incluyen también a familias. / Cedida

Junto al empleo, Cáritas pone el foco en la salud emocional de las personas migrantes. Para ello, ha creado un grupo de apoyo al duelo migratorio, con sesiones quincenales en un entorno seguro y participativo. El programa busca ayudar a gestionar el impacto emocional derivado del proceso migratorio, como la pérdida de vínculos o la incertidumbre, y prevenir situaciones de aislamiento o ansiedad.

En paralelo, la entidad continúa promoviendo encuentros interculturales iniciados en 2024. Estos espacios informales de convivencia permiten a población local y migrante compartir experiencias, crear redes de apoyo y combatir la soledad no deseada en un ambiente cercano.

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Con este conjunto de iniciativas, Cáritas Arousa consolida un modelo de intervención que apuesta por la autonomía personal, el bienestar emocional y la comunidad como pilares para la integración. Todas las actividades son gratuitas y están dirigidas a personas en situación de vulnerabilidad o que buscan mejorar sus oportunidades sociales y laborales.