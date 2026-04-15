Subvenciones
Cambados prioriza la reforma del pabellón del CEIP San Tomé en la cola de licitaciones
El proyecto debe estar ejecutado en octubre para no perder los 160.000 euros de la Diputación
El Concello de Cambados ha dado prioridad a la reforma del pabellón del CEIP San Tomé en el listado de proyectos pendientes de licitación. Así lo indica el alcalde, Samuel Lago, que el pasado febrero firmó la aceptación de la ayuda de 160.000 euros aprobada por la Diputación hace un año. Con todo, aunque no le sobra, aún están a tiempo porque recientemente se concedió una ampliación del plazo de justificación y se pasó de abril como fecha límite a octubre.
Lago reconoce un retraso en este departamento que vincula a la pérdida de varias trabajadoras tras ganar una oposición en otros Ayuntamientos, lo cual cubrirán temporalmente con interinos. Pero también señala el incremento de complicaciones en los últimos años.
«Actualmente, lo que antes hacía una sola persona ahora es imposible con las últimas modificaciones de la Ley de Contratos. Además, con el incremento de los costes, prácticamente no hay contratos menores, de menos de 15.000 euros», añadió. Y esto significa un procedimiento más completo.
Cabe recordar que el proyecto incluye una grada móvil; la creación de un pasadizo cubierto que conecte directamente con el centro para evitar que los niños se mojen en días de lluvia; mejoras de iluminación; reposición del pavimento, tareas de pintado y saneamiento generales y en los vestuarios se sustituirá alguna pieza estropeada. También contempla el cambio de ventanas y puertas.
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