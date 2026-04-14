Vilanova instalará bandas reductoras en la avenida Juan Carlos I

La avenida Juan Carlos I, una de las arterias del casco urbano vilanovés, contará con elementos reductores de velocidad en un breve espacio de tiempo. Así quedó plasmado en el pleno de Vilanova donde, a instancias del PSOE se aprobó una moción en la que se planteaba la instalación de elementos de seguridad viaria que sirviesen para reducir la velocidad de los vehículos en ese entorno.

La propuesta socialista fue aceptada por el grupo de gobierno cuyo portavoz, el alcalde Gonzalo Durán, aseguro que ya se cuenta con un informe de la Policía Local en el que se advierte de la necesidad de adoptar algún tipo de medida en esa avenida, pero también en otras del casco urbano por la velocidad a la que circulan algunos vehículos, circunstancia que pone en riesgo a los peatones. La moción fue aprobada por unanimidad y se espera que se acometa la actuación cuanto antes.

Al igual que en plenos anteriores, volvió a estar presente el debate sobre las cuentas del Concello de Vilanova, un debate en el que los grupos de la oposición se quejaron de la falta de información que ofrece al respecto el grupo de gobierno. María José Vales, portavoz del PSOE, señalaba que «solo se nos da traslado de los documentos y se nos dice que el Concello va como un tiro, pero después te encuentras con una deuda de 690.000 euros de facturas sin pagar, a lo que se suma que tardamos 105 días en abonar esas facturas, por lo que no parece que nos vaya tan bien». El BNG también lamenta que se reduzca y vacíen de contenido los plenos, recordando que todavía están pendientes de debatir varias propuestas que presentó la formación que encabeza Carmela Alfonso.

La documentación facilitada por el Concello indica que los pagos a proveedores se bajaron en el tercer trimestre de 2025 a los 105 días, mientras que en los tres últimos meses del pasado año, esas jornadas se rebajaron hasta los 92, cifras bastante superiores a las que marca la ley, que habla de que las administraciones públicas deben abonar sus facturas antes de treinta días. Sin embargo, desde el grupo de gobierno destacan el trabajo que se ha venido realizando para rebajar esa cifra y reducir la deuda, algo que se ha conseguido «sin necesidad de incrementar la carga impositiva sobre los vecinos», asegura Durán.

Colector de As Patiñas

Otra de las cuestiones que estuvo encima de la mesa es el colector de As Patiñas. El PSOE se quejó en el pleno de que la red de alcantarillado volvió a aliviar su carga este fin de semana sobre las playas de As Patiñas y Rego de Alcalde, un problema que ya se ha convertido en permanente cada vez que se registran lluvias. Tras alertas de esa situación, Vales mostró su total oposición a una de las cuestiones que se contempla en ese proyecto, la inclusión de un aliviadero del tanque de tormentas hacia el mar. La edil socialista, mariscadora de profesión, censuró que se sigan impulsando proyectos de alcantarillado, con un coste tan elevado como el del colector que va hacia Cambados, incluyendo «aliviaderos hacia el mar, ya que tarde o temprano, tarde más o menos que ahora, van a acabar arrojando su contenido sobre los bancos marisqueros, perjudicando a uno de los sectores económicos más importantes de Vilanova, un sector que siempre acaba sufriendo este tipo de circunstancias y que da la sensación de que algunas administraciones no quieren o no les interesa solucionar».

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Por último, el PSOE también pregunto por las obras de la futura pasarela de Rego de Alcalde, una obra que acaba de comenzar y que permitirá salvar el pequeño riachuelo, impulsando la puesta en marcha de una senda que unirá Vilanova con Cambados. Vales sacó pecho al señalar que esta obra «está siendo financiada por el gobierno de España a través de los FEMPA algo que no le ha quedado otra a Durán que reconocer».