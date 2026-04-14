Vilagarcía abre el debate sobre el relevo de 600.000 autónomos en toda España

El Auditorio de Vilagarcía se convierte en epicentro del debate sobre uno de los grandes desafíos económicos y sociales de la próxima década: garantizar el relevo generacional en el trabajo autónomo. La localidad arousana acogió la inauguración del II Congreso Nacional de Relevo Generacional organizado por UPTA España, una cita que durante dos jornadas reúne a representantes institucionales, agentes sociales y especialistas con el objetivo de analizar fórmulas que permitan asegurar la continuidad de miles de negocios en todo el país.

La magnitud del reto quedó resumida desde el arranque del encuentro. Según expuso el presidente de UPTA España, Eduardo Abad, en los próximos cinco años está prevista la jubilación de 600.000 autónomos en España, de los cuales 60.000 corresponden a Galicia. Una cifra de enorme impacto para el mercado laboral, la economía de proximidad y el sostenimiento de numerosos puestos de trabajo vinculados a pequeñas empresas y actividades por cuenta propia. La preocupación de fondo es clara: evitar que el cierre por falta de relevo acabe vaciando de actividad económica barrios, villas y entornos rurales.

La apertura institucional del congreso reunió al propio Abad; al alcalde de Vilagarcía, Alberto Varela; al secretario general de UGT Galicia, Cristóbal Medeiros; al presidente de la Diputación de Pontevedra, Luis López, y al conselleiro de Emprego, Comercio e Emigración, José González Vázquez. Todos coincidieron en subrayar la necesidad de afrontar el problema desde la colaboración entre administraciones, sindicatos, colectivos profesionales e iniciativa privada, reforzando el diálogo social como herramienta imprescindible para construir respuestas eficaces.

Diferentes agentes sociales participan en el congreso. / Noe Parga

En su intervención, Alberto Varela puso el acento en la capacidad de adaptación como elemento decisivo para que el relevo llegue a buen puerto. El regidor defendió que la continuidad de muchos negocios no pasa por reproducir exactamente modelos del pasado, sino por transformarlos conforme a los nuevos tiempos. En esa línea, apuntó que el comercio de barrio puede seguir teniendo futuro, aunque no necesariamente bajo el formato tradicional de la «tienda de toda la vida», sino a través de establecimientos modernizados y adaptados a los nuevos hábitos de consumo. Para Varela, esa evolución no debe contemplarse como una renuncia, sino como una oportunidad para consolidar actividad, empleo y tejido económico.

Una idea que enlazó con la reflexión del conselleiró José González Vázquez, quien también situó la evolución como la mejor pauta para dar continuidad a los negocios y el empleo autónomo. Durante su intervención, recordó algunas de las herramientas que la Xunta pone sobre la mesa para favorecer ese proceso, entre ellas el Plan Remuda, la red de polos de emprendimiento y el programa Ultreia, concebidos tanto para acompañar a nuevos emprendedores como para facilitar el traspaso generacional.

Desde UGT Galicia, Cristóbal Medeiros amplió el foco y contextualizó el problema dentro del envejecimiento de la población y de la debilidad en la reposición del mercado laboral. El dirigente sindical advirtió de que, en el escenario actual, por cada cuatro personas que se jubilan solo una accede al mercado de trabajo, una proporción que amenaza la estabilidad económica y el propio sistema social. En ese sentido, alertó de que la pérdida de empleo y de actividad tendría consecuencias directas sobre las cotizaciones, la financiación de los servicios públicos y la sostenibilidad futura de las pensiones. Medeiros señaló además a la inmigración como una de las posibles vías para contribuir a mantener negocios y cubrir necesidades laborales, aunque insistió en que esa incorporación debe sustentarse en empleo digno y de calidad.

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El congreso, impulsado por UPTA España, cuenta con la colaboración del Ministerio de Trabajo y Economía Social, el SEPE, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones a través de la Secretaría de Estado de Migraciones, la Xunta de Galicia, la Diputación de Pontevedra, el Concello de Vilagarcía, UGT Galicia, CaixaBank y TD Consulting. La segunda jornada incluirá la clausura a cargo de la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, en un cierre que volverá a situar a Vilagarcía como escenario central de un debate decisivo para el futuro del trabajo autónomo en España.