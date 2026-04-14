Ravella rechaza un paseo hípico por la playa el 17 de mayo

El Ayuntamiento de Vilagarcía de Arousa contestó ayer a la Asociación en Defensa de la Playa de Vilagarcía (Adeplavi), que el paseo hípico que se celebró el pasado domingo por la playa de A Concha-Compostela se ajustó totalmente a la ordenanza de uso de los arenales de 2014.

El gobierno local explica que dicho reglamento se aprobó a instancia del equipo de gobierno de Tomás Fole, y que en ese momento no se presentó ninguna alegación, «por lo tanto, tampoco de quienes más tarde promovieron Adeplavi».

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Ravella recuerda que, según la ordenanza actual, el paso de animales a la playa solo está prohibido en temporada de baño (del 1 de junio al 30 de septiembre), de modo que se aprobó la solicitud presentada por los organizadores para la ruta caballar del domingo. Sin embargo, sí se les rechazó otra petición para el 17 de mayo, al considerar el Concello que en esa fecha ya podría haber gente tomando el sol y bañándose en A Concha-Compostela. n