La policía fuerza la puerta de un piso para detener a un presunto maltratador en Vilagarcía

La Policía Local de Vilagarcía de Arousa detuvo a primera hora de este martes a un hombre por un presunto delito de violencia de género. Los agentes acudieron a una vivienda del barrio de A Lomba poco después de las 9 de la mañana, tras conocer que una mujer solicitaba auxilio desde el balcón de su vivienda.

Se desplazó al punto una dotación policial, pero se vieron obligados a forzar la puerta de acceso a la vivienda, ya que el sospechoso se negaba a abrir.

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Una vez dentro, los agentes de la Policía Local identificaron al varón, de unos 30 años, y lo llevaron detenido para ponerlo a disposición judicial. Se da la circunstancia, además, de que el hombre tenía una orden de ingreso en prisión por otras condenas anteriores. Tanto el detenido como la víctima presentaban lesiones.