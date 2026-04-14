La policía fuerza la puerta de un piso para detener a un presunto maltratador en Vilagarcía
La intervención policial se produjo a primera hora del martes en el entorno de A Lomba
La Policía Local de Vilagarcía de Arousa detuvo a primera hora de este martes a un hombre por un presunto delito de violencia de género. Los agentes acudieron a una vivienda del barrio de A Lomba poco después de las 9 de la mañana, tras conocer que una mujer solicitaba auxilio desde el balcón de su vivienda.
Se desplazó al punto una dotación policial, pero se vieron obligados a forzar la puerta de acceso a la vivienda, ya que el sospechoso se negaba a abrir.
Una vez dentro, los agentes de la Policía Local identificaron al varón, de unos 30 años, y lo llevaron detenido para ponerlo a disposición judicial. Se da la circunstancia, además, de que el hombre tenía una orden de ingreso en prisión por otras condenas anteriores. Tanto el detenido como la víctima presentaban lesiones.
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