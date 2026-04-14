La Pascua Xove volverá a reunir en Vilagarcía a 200 jóvenes

La parroquia de A Nosa Señora da Xunqueira volverá a convertir Vilagarcía en punto de encuentro de la juventud cristiana gallega con la celebración de una nueva edición de la Pascua Xove de Arousa, una cita ya consolidada que este año alcanza su edición número 53 y que se desarrollará del 17 al 19 de abril en el colegio Filipense.

Alrededor de 200 jóvenes procedentes de A Coruña, Santiago, Ourense, Noia, Pontevedra, O Morrazo, O Barbaza y Arousa tomarán parte en una convivencia que va mucho más allá del calendario litúrgico. La propuesta mantiene intacta su esencia: ser un espacio de encuentro, reflexión, oración y convivencia que va mucho más allá del calendario litúrgico. La propuesta mantiene intacta su esencia: ser un espacio de encuentro, reflexión, oración y celebración compartida de la fe, pero también un foro en el que analizar la realidad de los jóvenes y buscar respuestas desde el compromiso personal y colectivo.

La preparación del evento arranca muchos meses antes. Desde septiembre, el secretariado de la Pascua se reúne cada último sábado de mes en los locales parroquiales de A Xunqueira para escoger el tema de cada edición, diseñar el cartel y elaborar los materiales de trabajo. En esta ocasión, el itinerario previo ha girado en torno al valor de la oración en el mundo bíblico y, a partir de ahí, a la importancia del silencio, de la vida interior y de la meditación como motores de transformación personal y social.

El programa comenzará el viernes con la acogida de los grupos, la instalación de las tiendas y distintas dinámicas pensadas para favorecer el conocimiento mutuo. Tras la merienda-cena y el pregón pascual, la jornada concluirá de madrugada con una oración de buenas noches.

El sábado concentrará buena parte de la actividad, con cantos, oración, trabajo por grupos, juegos cooperativos, yincanas y retos. Uno de los momentos más esperados será la «testemuña», en la que participará Toño Casado, sacerdote, músico, compositor y creador del musical 33, acompañado también por «testimonios centrados en el amor, la reinserción, el duelo y la superación en situaciones límite». La jornada continuará con la celebración penitencial del perdón, el Camino de Emaús y una eucaristía festiva y muy participativa en la iglesia de A Xunqueira, que este año estará presidida por el arzobispo Francisco José Prieto Fernández.

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Ya el domingo, cada grupo de origen revisará la experiencia vivida y concretará compromisos para los próximos meses, antes de cerrar la convivencia con un manifiesto público. Todo ello en una Pascua Xove que, cinco décadas después de su nacimiento, sigue reivindicando en Vilagarcía una Iglesia joven, cercana y en diálogo con el presente.