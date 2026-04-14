Nuevo radar fijo en las carreteras de O Salnés

Las carreteras de O Salnés y del Ullán van a sumar un nuevo radar fijo de control de velocidad. Todavía no consta en funcionamiento y la DGT indica que a veces son instalados a modo de prueba. En todo caso, garantiza que cuando entre en servicio será debidamente comunicado y que habrá la habitual dispensa para que los conductores se habitúen a su presencia antes de empezar a sancionar y que suele ser de un mes.

Será el sexto cinemómetro fijo en este territorio y el primero de la carretera VG-4.3, el vial que conecta Cambados y Vilagarcía. Se ha situado a la altura de la incorporación desde la rotonda de Corvillón y en el margen del vial en dirección a la ciudada arousana. Habrá que esperar al anuncio oficial de Tráfico para saber si es de doble sentido o no y también para conocer sus motivaciones sobre esta elección.

Que le conste a los servicios de emergencias comarcales, no se trata de una zona de concentración de accidentes ni de especial relevancia en materia de siniestralidad, aunque en los últimos años se han producido en el entorno dos siniestros mortales. El atropello de un cambadés que cruzó de manera indebida y el fatal siniestro en el que perdieron la vida una vilagarciana y su hija menor de edad; este ya tras pasar el paso elevado.

Pero el caso es que la incorporación a este vial, que antes formaba parte de la llamada Vía Rápida, es vista por los conductores como algo complicada, así que esta podría ser la razón de intentar reducir las velocidades de los turismos procedentes de la rotonda de Vilariño.

Ya hace unos días que se colocó una base para instalar esta torreta de radar que, como las más modernas, lleva incorporados unos paneles solares. La estructura en sí se puso ayer lunes y también es reciente el cartel anunciando la presencia del radar fijo, poniendo de relieve su función preventiva.

La red viaria de O Salnés y el Ullán se controla actualmente mediante once de estos dispositivos en sus dos modalidades. En la de fijo, el más reciente es el colocado en la N-550 a su paso por Pontecesures y antes fue el de As Cernadas (Valga). En cuanto a sanciones, este último generó 3.364 multas en 2024, según un estudio de la asociación Automovilistas Europeos Asociados (AEA). Sin embargo, el más «multón» en ese año fue el del vial del Puerto de Vilagarcía, con 3.862. Los dos restantes están en la Autovía do Salnés (en Sanxenxo y Meis).

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El listado oficial de la DGT también señala zonas vigiladas con radar móvil que, de un modo u otro, conciernen a los vecinos del territorio: en la VG-4.1, entre Sanxenxo y A Lanzada; en la PO-548, entre Vilagarcía y Pontecesures; en la PO-549 que une Vilagarcía y Cambados, en un tramo urbano de esta localidad; en la PO-531 de Pontevedra a Vilagarcía; y en la PO-308 entre A Lanzada y Poio; así como en todo el tramo de la N-640 desde Caldas de Reis.