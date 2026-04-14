Vilagarcía
Las familias del Castro Alobre temen por la seguridad de alumnos y profesores
La asociación de padres pide a la comunidad educativa que presente solicitudes individuales ante la Consellería
Los inspectores visitaron el centro, pero sin concretar proyecto alguno
Hace un par de años, una alumna del instituto Castro Alobre sufrió una caída en las gradas del patio y se rompió un brazo. Más recientemente, en septiembre pasado, una limpiadora se cayó en el graderío del pabellón y sufrió una fractura de clavícula.
La asociación de padres de alumnos del instituto Castro Alobre dio a conocer estos dos accidentes en febrero pasado, cuando iniciaron una campaña para que la Consellería de Educación de la Xunta resuelva algunos graves problemas de seguridad detectados en el centro educativo. Ahora, retoman sus reivindicaciones, y piden el apoyo de las familias, para hacer fuerza entre todos.
Construido hace casi 75 años, el Castro Alobre tiene casi 700 alumnos, lo que lo convierte en uno de los mayores institutos de O Salnés. Pero sus instalaciones han quedado obsoletas en muchos sentidos, o presentan deficiencias que ponen en riesgo la integridad física de los chicos, sus profesores y el personal de limpieza.
Por ejemplo, un dosier elaborado en su momento por la asociación de padres de alumnos cita desniveles de hasta tres metros de altura sin protección alguna en la parte posterior del patio; la presencia de un desmonte sin muro de contención; desniveles de hasta 10 centímetros en las puertas de emergencia del pabellón; gradas sin escaleras de acceso, y con los asientos tan elevados que ya se han producido varias caídas; baldosas de pasillos hundidas, por lo que es fácil tropezar en ellas...
En todo el edificio de la ESO no hay ni un solo aseo adaptado
La lista de deficiencias es muy extensa, y afecta también a la accesibilidad del centro. Un niño o un profesor que necesite silla de ruedas, por ejemplo, no podría acceder ni a la cafetería ni al escenario del salón de actos. Es más, en todo el edificio de la ESO no hay ni un solo aseo adaptado.
El asunto llegó al pleno municipal, y la corporación de Vilagarcía de Arousa apoyó en pleno las reivindicaciones de los padres y profesores del instituto. Pocos días después, el Castro Alobre recibió la visita de los inspectores de la Consellería de Educación. Pero pasaron las semanas y nada más se supo de proyecto alguno para resolver las deficiencias denunciadas por la anpa.
Por este motivo, la asociación de padres ha decidido retomar sus protestas, para que el asunto no quede olvidado en los cajones de la administración. En febrero hubo una asamblea general de familias, y allí se acordó que si pasado un tiempo prudencial la Xunta no daba señales inequívocas de que resolvería por lo menos los problemas más graves, en primavera se adoptarían nuevas medidas de presión. Y así se hará finalmente.
La anpa insta a todas las familias a que presenten una reclamación individual ante la Consellería de Educación. La asociación ha publicado en su apartado de la página web del instituto un modelo, en el que se especifican todas las deficiencias del centro. De este modo, lo único que tienen que hacer los padres de alumnos es descargar dicho modelo, cubrir los datos personales en el primer párrafo del escrito, y remitirlo posteriormente a la Xunta de Galicia. Esto puede hacerse por el registro electrónico de la Xunta, o en el Portelo Único del Concello de Vilagarcía.
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