El Estudiantes de Islas Azores son recibidos por Alberto Varela

El alcalde Alberto Varela, y la concejala de Educación, Paola María, recibieron en Ravella a un grupo de 10 estudiantes y dos profesores de las Islas Azores que participan en un intercambio con el IES Castro Alobre, dentro del programa Erasmus. La expedición realiza un trabajo sobre sostenibilidad y está tomando referencias al respecto sobre medidas adoptadas en Vilagarcía. Varela les invitó a disfrutar de sus cinco días de estancia en la ciudad en una experiencia que tildó de «única e inolvidable».