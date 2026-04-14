La empresa de socorristas de Sanxenxo, la única aspirante a dar el servicio en O Grove

El servicio de socorristas para las playas de O Grove en verano solo ha recibido una oferta. Se trata de Salvar, Formar y Socorrer, la empresa que durante los años pasados atendió el servicio en Sanxenxo y que este año se mide con otra sociedad interesada en el concurso de esta localidad vecina.

Cabe recordar que el Concello meco sacó la licitación hace unos días por 224.000 euros y con la previsión de que esté funcionando el 15 de junio. Ahora la mesa de contratación evaluará su propuesta para tomar una decisión.