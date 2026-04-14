El edadismo a debate en Baión

Técnicos y especialistas en edadismo se reunirán este jueves en Baión, Vilanova de Arousa, para formar y buscar sensibilizar sobre una cuestión que se está convirtiendo en un estigma en la sociedad moderna. La jornada de trabajo, circunscrita a los técnicos, es organizada por la asociación O Castro de Baión, que lleva mucho tiempo sensibilizada, a través de su unidad de voluntariado, en esta lucha.

La jornada arrancará sobre las 11.00 horas, con la celebración de una conferencia a cargo del presidente de la Sociedade Galega de Xerontoloxía, José María Faílde. Sobre las 12.30 horas se comenzará con el trabajo estrictamente técnicos, con la formación de equipos de trabajo en los que se van a tratar una serie de aspectos que preocupan a los técnicos.

Estos aspectos serán la visibilización de las estereotipias que definen el edadismo., así como el ámbito legislativo como marco para combatir este estigma en la sociedad. También se buscarán fórmulas para implicar a los profesionales de la salud en el ámbito de la sensibilización sobre el edadismo, así como en la prevención y la promoción de la salud.

En esos grupos de trabajo también se intentarán poner en marcha iniciativa que puedan fomentar actividades intergeneracionales y sirvan para crear espacios de convivencia y continuidad, así como la instauración de actos contra el edadismo en centros educativos. En todas estas iniciativas cobra gran importancia el voluntariado y su formación a la hora de crear una base sólida desde la que se puedan llevar a cabo acciones paliativas y preventivas sobre el edadismo. Por último, también se analizará el empleo de las nuevas tecnologías para acercar contenidos y minimizar los obstáculos.

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Las jornadas técnicas también incluyen una exposición de las conclusiones y propuestas, así como un seguimiento de las mismas por parte del doctor Miguel Ángel Vázquez, de la Cátedra Galega de Idadismo. Las jornadas finalizarán con un intercambio intergeneracional de experiencias, percepciones y sugestiones, así como con la actuación del grupo de teatro intergeneracional de O Castro y de los Amigos do Acordeón.