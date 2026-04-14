Salud mental
Los colegios de Meaño se concentran en contra del abuso digital
Meaño
Bajo el lema «Queremos educar e protexer, non queremos deixalos sós», los centros escolares de Meaño protagonizarán una concentración mañana miércoles a las 14.00 horas en la Praza do Concello, aprovechando la celebración del Día Internacional del Niño.
Responde a una iniciativa del Pacto de Familias en Meaño para la Prevención Digital, escenificado el pasado 13 de marzo en un acto público en el Centro Social de Dena. Cuarenta familias, más las comunidades educativas del CEIP As Covas-Meaño y su Anpa A Toxa promotora de esta iniciativa, además del CEIP Coirón-Dena y su Anpa «Sementeira», y el IES de Meaño, apuntalan este proyecto informativo.
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