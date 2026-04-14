Catoira alcanza un acuerdo beneficioso para la limpieza de fincas en Oeste

El Concello de Catoira ha firmado un acuerdo con la sociedad pública Seaga para encargarse de la limpieza de las fincas de Oeste incluidas en las franjas de seguridad para la prevención de incendios forestales, después de que la parroquia haya sido declarada como prioritaria debido a su histórico de fuegos.

Los dueños interesados deberán firmar un contrato de manera telemática y pagar 420 euros por hectárea, que incluye un compromiso por cuatro años. De todos modos, este viernes día 24, a las 19.30 horas, en el centro social habrá una charla informativa para explicar los detalles y resolver dudas.

El concejal Roberto Ferreira recuerda la obligación de los propietarios a mantener sus parcelas limpias conforme a la normativa y, de hecho, recientemente se publicó un bando indicando que el plazo expira el 31 de mayo y en referencia a la biomasa forestal próxima a núcleos de población y carreteras según las distancias marcadas por la legislación.

«Ser parroquia prioritaria no es un castigo, sino una oportunidad. Significa que Oeste tiene preferencia para acceder al convenio, que el precio está garantizado y que la administración va a poner más medios para evitar que el monte sea un peligro para las viviendas», añadió el edil.

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Así, anima a sumarse. El acuerdo solo cubre los metros cuadrados incluidos dentro de las franjas de protección, no las fincas completas, y en el caso de haber madera, el dueño puede venderla antes de la intervención u olvidarse y esta empresa pública de servicios agrarios se quedaría con el beneficio por el corte y retirada. Además, el Concello aprovecha el convenio para pedirle que revise el resto del municipio para detectar terrenos que precisen de un saneo de vegetación y requerir a sus dueños.