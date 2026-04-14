Cambados busca imagen para la LXXIV Festa do Albariño, en la que actuará Mondra

La Concellería de Festexos de Cambados ya está buscando la imagen de la Festa do Albariño de 2026. Los interesados en firmar el diseño de esta LXXIV edición pueden presentar sus trabajos hasta el 29 de mayo.

Todos los requisitos recogidos en las bases pueden encontrarse en la sede electrónica municipal. Grosso modo, el formato es similar a años anteriores y el ganador se llevará además un premio de 600 euros.

Como en las últimas ediciones, no se admitirán trabajos generados por Inteligencia Artificial y la temática debe reflejar lo que lo simboliza la Festa do Albariño para Cambados.

El jurado valorará cuestiones como la creatividad y la originalidad a la hora de plasmarlo.

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Por otra parte, la exaltación con título de Interés Turístico Internacional confirmó hace unos días su primer concierto, el del coruñés Mondra, que estará el jueves 30 de julio en Fefiñáns con el programa Máis Música de la Diputación de Pontevedra.