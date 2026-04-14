Augas justifica el nuevo colector en el deficiente estado de la red en Vilanova

Los problemas que tiene la red de alcantarillado mancomunada de Vilanova de Arousa se encuentran detrás de la apuesta de Augas de Galicia por acometer las obras del colector que va desde este municipio a Cambados. Así se explica en el informe descriptivo elaborado por el ente dependiente de la Xunta, donde no solo se advierte de la necesidad de ocupar en tres puntos el dominio público marítimo-terrestre, algo que no permitía Costas del Estado, y en qué va a ser fundamental el tanque de tormentas.

En la primera de las cuestiones, Augas de Galicia hacía hincapié en la necesidad de busca runa solución al estado de la red, ya que "su estado es deficiente debido al deterioro ocasionado por el paso del tiempo, ya que cuenta con más de treinta años" y alertaba de las filtraciones que se registraban en diversos puntos de la misma motivados por un exceso de caudal y falta de regulación. También es cierto que tras la redacción de este informe de Augas, se acometieron actuaciones como los cambios de los bombeos en O Esteiro, que redujeron vertidos en la zona de marisqueo aunque mantuvieron los problemas que viven los vecinos de O Terrón.

Es por ello que se diseñó un proyecto que se encontró con los reparos de Costas del Estado, que consideraba que las tuberías de impulsión podían instalarse perfectamente fuera de los 20 metros de protección. Augas de Galicia mantiene en este informe que, dada la configuración del sistema de saneamiento, "no es posible evitar por completo las ocupaciones", unas ocupaciones que se realizarán en tres puntos: a la salida del nuevo tanque de tormentas; en la zona del cruce de Rego de Alcalde, donde se utilizará la pasarela para superar esta dificultad orográfica; y en el tramo de vial pavimentado existente entre el bombeo número tres y la EDAR de Tragove, ya en el municipio de Cambados.

Augas de Galicia entiende que el tanque de tormentas es fundamental para el proyecto. Será en una parcela próxima a la costa, en servidumbre de protección de Costas, fuera de la franja de 20 metros. Esta infraestructura contará con un depósito de almacenamiento de casi 3.000 metros cúbicos de capacidad total útil para la laminación de avenidas, al cual se le adosará una caseta que albergará el bombeo y los equipos de pretratamiento.

Cuando el caudal de entrada supere la capacidad de impulsión del bombeo, el depósito de almacenamiento comenzará a llenarse ejerciendo como elemento laminador, siendo vaciado de manera progresiva posteriormente. En caso de que no sea capaz de asumir todo el volumen, contará con un aliviadero a la ría, que es el que utiliza en estos momentos el colector y que se encuentra a la altura de As Patiñas.

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En ese informe, Augas también discrepa abiertamente de la negativa de Costas, ya que puntualiza que lo que se plantea en el proyecto es una reparación del sistema de saneamiento existente, quedando los colectores integrados en paseos marítimos (sendas) o viales pavimentados. En Vilanova se espera que este colector se comience a construir cuanto antes.