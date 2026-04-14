La Asociación Amigos de Fefiñáns presenta su boletín «O Umia» con visita guiada en Santa Mariña

La Asociación Amigos de Fefiñáns presentará este viernes un nuevo número de su boletín cultural «O Umia». Será a las 19.00 horas en las ruinas del cementerio de Santa Mariña, incluyendo una visita guiada de la historiadora y socia, Maribel Iglesias. El acceso es gratuito y los asistentes podrán llevarse un ejemplar de la revista que en este número incluye un artículo del escritor y profesor Emilio Ínsua sobre el aniversario de «O Mariscal» de Cabanillas y Villar Ponte.

El arousano estará en el acto de presentación del nuevo número en el que también hay otra colaboración del biólogo y docente Víctor Caamaño. En este ocasión sobre las piedras rojas del Muíño da Seca y ese día explicará la geología de O Salnés desde el alto de A Pastora.