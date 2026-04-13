La Xunta eleva a 242 los bienes culturales a proteger en el litoral de O Salnés y Ullán

La aprobación definitiva del Catálogo de bienes de valor cultural del litoral deja un total de 242 elementos protegidos por la normativa, es decir, 68 más que los que se contemplaron de inicio. El período de alegaciones que se abrió el pasado mes de octubre fue clave para que este número de bienes patrimoniales se incrementase en casi todos los municipios, pasando de los 174 iniciales a los 242 con los que se cierra esta acción de la Xunta

La mayor parte de estos elementos patrimoniales son viviendas, antiguas fábricas o yacimientos portuarios. Muchos de ellos son susceptibles de sufrir cambios de uso para destinarlos a un fin distinto de aquel para el cual fueron originalmente concebidos a través de proyectos de revitalización, siempre que la intervención respete y preserve los principales valores de su catalogación.

Cambados es el municipio que acumula un mayor número de estos bienes patrimoniales, con 74 bienes a proteger, la mayor parte de ellos situados en el casco urbano (barrios de San Tomé, Cambados y Fefiñáns) y relacionados con elementos arquitectónicos. Nombres como el del Muíño das Mareas, la escalinata del pazo de Montesacro, la Torre de San Sadurniño son los más conocidos, pero también se incluyen un buen número de viviendas, especialmente en el barrio de San Tomé.

El barrio de San Tomé suma varias viviendas al catálogo. / INAKI ABELLA DIEGUEZ

El municipio que más ha incrementado ese patrimonio con respecto al listado inicial del mes de octubre ha sido el de O Grove, que ha pasado de 17 a 48 elementos incluidos en el catálogo. A Adro Vello, las conserveras o Punta Moreiras se han unido elementos como el Varadoiro de Porto, la colonia escuela de A Lanzada, la Cofradía y el Concello o los embarcaderos de Porto Meloxo, Rons, Carreiro y Familia Novas. También destaca la presencia de los molinos de la playa de Moreiras y de Area Grande.

Vilagarcía cuenta con 42 bienes catalogados tras la incorporación de varias viviendas en la calle Rosalía de Castro, el Areal de Balouredo, Monte da Torre o el faro de Carril. En A Illa, los bienes catalogados son 25 en total, con la incorporación de la playa de Poza do Sal o la cista de la playa de Camaxe.

Sanxenxo comenzó con once bines catalogados, pero el listado final contempla que son quince los incluidos en el listado. Si antes ya se encontraban elementos como la necrópolis de A Lanzada, ahora también están las salinas de Vilalonga, Festiñanzo, el Castro de Potonovo o el Muro Tómbolo de A Lanzada. Vilanova y Meaño mantienen sus elementos iniciales, mientras que en Pontecesures se ha incorporado una vivienda en la calle Víctor García.

Valga ha conseguido que se incluya en el listado los entornos de Agromar y As Cortinallas, con un profundo pasado industrial, una circunstancia muy similar a Catoira, que culmina este proceso con quince elementos patrimoniales, la mayor parte de carácter industriales.

La aprobación de este catálogo se registró el pasado mes de marzo y en él se identifica a más de 2.000 construcciones que era necesario proteger u conservar como parte del patrimonio costero de Galicia. Un buen número de estos elementos patrimoniales tendrán la vía abierta a su recuperación mediante la ejecución de proyectos que sean compatibles y garanticen la conservación de edificaciones de especial interés arquitectónico, histórico y cultural. Además, con estas iniciativas también se contribuirá al desarrollo sostenible de la costa y, con él, su revitalización.

Se trata, en definitiva, de dignificar el patrimonio, para lo que se ha acometido un importante trabajo de elaboración, recorriendo todos y cada uno de los municipios litorales, especialmente los de O Salnés y Ullán, y escuchando las aportaciones que han ido realizando los concellos afectados.

La elaboración del Catálogo de bienes de valor cultural en el litoral se enmarca en la Ley de ordenación y gestión integrada del litoral de Galicia, que define dentro de las actuaciones estratégicas para el desarrollo sostenible de la costa aquellas intervenciones destinadas a poner en valor el patrimonio existente a pie de mar.

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En todo caso, la prioridad es siempre y para todos los bienes catalogados la protección y puesta en valor de estos elementos. De hecho, la inclusión de una edificación o elemento en este catálogo tiene efectos jurídicos, siendo lo más relevante que para cualquier actuación o intervención sobre los mismos se aplicará de forma preferente a normativa de patrimonio cultural frente a la normativa de espaldas.