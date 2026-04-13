O Grove y Valga, protagonistas en los Premios Mulleres pola Igualdade
La artesana «colareira» Montse Betanzos y la asociación Albor fueron reconocidas en un certamen organizado por Femupo para visibilizar el talento femenino en la provincia de Pontevedra
La artesana «colareira» de O Grove Montse Betanzos y Albor de Valga fueron galardonadas en las categorías de Cultura y Asociacionismo de los Premios Mulleres de la Federación pola Igualdae das Mulleres da Provincia de Pontevedra (Femupo).
La quinta edición de estos reconocimientos se celebró el fin de semana en una gala que reunió a 300 asistentes, entre representantes de asociaciones de mujeres, de las administraciones públicas, organizaciones empresariales, entidades del tercero sector y numerosas personas que «no quisieron perder una de las citas más relevantes de la provincia en materia de igualdad».
Se desarrolló en «un ambiente de emoción y reconocimiento colectivo, en el que cada momento —desde la recepción hasta el cierre— estuvo marcado por la fuerza de las relaciones, los abrazos compartidos y la celebración de las trayectorias femeninas que dejan huella en el territorio»
Desde Femupo también destacan que «cuando las mujeres se reconocen, se acompañan y se celebran, se crea algo inmenso», respecto a una noche que puso en valor «esfuerzos silenciosos, liderazgos valientes y vidas que construyen igualdad desde lo local». Durante el acto se presentó además la canción «Mujeres que iluminan», creada especialmente para los Premios Mujeres y ya disponible en plataformas como Spotify, reforzando la dimensión simbólica y emocional de esta edición.
La ceremonia siguió una programación cuidado que incluyó la llegada de las premiadas, la intervención institucional de representantes de la Xunta de Galicia, Diputación de Pontevedra y ENCE, así como la entrega de los galardones en las diferentes categorías, acompañada de piezas audiovisuales que permitieron conocer de cerca las historias detrás de cada reconocimiento.
Con iniciativas como esta, la organización reafirma su mensaje: «Seguir juntas, seguir avanzando y seguir inspirando, consolidando los Premios Mulleres como un espacio de encuentro y visibilización del talento femenino en la provincia».
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