Política Local
El PP de O Grove pide a la Diputación que «rescate» las pistas municipales
Otero acude a la institución provincial ante la «absoluta inacción» del Concello
El PP de O Grove ha pedido a la Diputación que «rescate» las pistas municipales ante su mal estado y la «inacción» del Concello. En concreto, le solicita que elabore y presupueste un plan de transferencia de fondos orientado específicamente a la reparación, bacheo y arreglo de este tipo de viales dañados por los temporales.
Su portavoz, Carolina Otero, asegura que ya presentaban un estado «muy deficiente» antes, pero tras el invierno tan lluvioso es necesario «actuar con urgencia» ante «socavones de grandes dimensiones, grietas y roturas de plataforma». Hasta un punto que le parece «increíble que el gobierno no esté haciendo absolutamente nada». Por ello pide al ente provincial que actúe aunque no sean de su competencia.
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