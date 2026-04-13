Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Begoña GómezPrecios InditexDesalojo Nave PescanovaIrán amenaza a EEUUPisos Turísticos GaliciaJuicio Primitiva A CoruñaRemontada Celta
instagramlinkedin

Política Local

El PP de O Grove pide a la Diputación que «rescate» las pistas municipales

Otero acude a la institución provincial ante la «absoluta inacción» del Concello

Otero y otro concejal del PP de O Grove en un pleno.

Otero y otro concejal del PP de O Grove en un pleno.

Lucía Romero

O Grove

El PP de O Grove ha pedido a la Diputación que «rescate» las pistas municipales ante su mal estado y la «inacción» del Concello. En concreto, le solicita que elabore y presupueste un plan de transferencia de fondos orientado específicamente a la reparación, bacheo y arreglo de este tipo de viales dañados por los temporales.

Su portavoz, Carolina Otero, asegura que ya presentaban un estado «muy deficiente» antes, pero tras el invierno tan lluvioso es necesario «actuar con urgencia» ante «socavones de grandes dimensiones, grietas y roturas de plataforma». Hasta un punto que le parece «increíble que el gobierno no esté haciendo absolutamente nada». Por ello pide al ente provincial que actúe aunque no sean de su competencia.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents