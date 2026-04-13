O Salnés clama en la calle por una solución para sacar de la «crisis» a la Atención Primaria
Catoira fue escenario de la concentración de la plataforma comarcal por la Sanidade Pública, pues los problemas «se agravan aún en más en las poblaciones rurales»
La plataforma SOS Sanidade Pública de O Salnés ha salido hoy a la calle para exigir solución a una Atención Primaria «en crisis». Las concentraciones de protesta se focalizaron en O Grove y en Catoira, donde se visibilizó que esta situación «se agrava aún más» en el rural y porque esta población cumplirá dentro de un poco un año concentrándose todas las semanas.
Ambas citas, a las que se sumaron trabajadores, vecinos y fuerzas políticas, dibujaron un panorama de centros de salud «saturados, carentes de personal suficiente, cerrados en el rural o funcionando a medio gas», según el manifiesto leído.
Un panorama que viene suscitando quejas desde hace tiempo y generando huelgas en las plantillas, pero que se ha vuelto a poner de manifiesto por el Día Internacional de la Atención Primaria; la puerta de entrada al sistema sanitario, la cual «se está trasladando a las urgencias, colapsando los servicios», lamentan desde la plataforma.
Según denuncian, la espera media de consulta supera los 10 días y en Galicia hay 11.000 niños «sin pediatra (220 Concellos de 313)». De hecho, en Catoira lo tienen una vez a la semana y en sustitución, así que exigen una cobertura más amplia y estable, como explica la portavoz de la plataforma local, Cristina Escaloni.
Tras casi un año saliendo todas las semanas a la calle con originales formas de protestar han hecho un parón, sustituyéndolo por una vez al mes y solo hasta mayo, pues piensan retomarlas en junio si el panorama no mejora. «Estamos menos peor que hace un año, se están sustituyendo ausencias y bajas, pero en la época estival podemos volver a lo mismo con las vacaciones. Además, estamos pendientes de la ambulancia medicalizada de O Salnés. Somos el Concello más alejado de Sanxenxo y O Grove y con su traslado, en Catoira nos sentimos vulnerables. Ni nuestros vecinos ni nuestros turistas son menos que los de esos municipios», explica la catoirense.
En general, la plataforma hace un llamamiento al Sergas contra la «precariedad laboral» que provoca que el «personal abandone» la Atención Primaria y «el contrato de profesionales sin formalización especializada». Consideran que necesita «cambios y mejoras para salir de la crisis» y reclaman aumentar sus recursos hasta el 25% del presupuesto sanitario -ahora es del 14%; «mayores recursos para una atención integral en los centros de salud»; oposiciones anuales hasta completar las vacantes; estrategias de salud comunitaria; que la Hospitalización a Domicilio (Hado) «sea por criterios sanitarios y no por distancia del hospital de referencia, aún por encima de estar más lejos no reciben este servicio»; no más de 30 pacientes al día por consulta y no más de 1.200 tarjetas sanitarias por cupo, a lo que suman «negociar, pero en serio, los problemas laborales» de los profesionales, así como poner en marcha las conclusiones de un estudio consensuado sobre el nuevo modelo de Primaria y que, aseguran, el «PP tiene en un cajón desde hace meses».
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