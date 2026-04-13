O Salnés clama en la calle por una solución para sacar de la «crisis» a la Atención Primaria

La plataforma SOS Sanidade Pública de O Salnés ha salido hoy a la calle para exigir solución a una Atención Primaria «en crisis». Las concentraciones de protesta se focalizaron en O Grove y en Catoira, donde se visibilizó que esta situación «se agrava aún más» en el rural y porque esta población cumplirá dentro de un poco un año concentrándose todas las semanas.

Ambas citas, a las que se sumaron trabajadores, vecinos y fuerzas políticas, dibujaron un panorama de centros de salud «saturados, carentes de personal suficiente, cerrados en el rural o funcionando a medio gas», según el manifiesto leído.

Un panorama que viene suscitando quejas desde hace tiempo y generando huelgas en las plantillas, pero que se ha vuelto a poner de manifiesto por el Día Internacional de la Atención Primaria; la puerta de entrada al sistema sanitario, la cual «se está trasladando a las urgencias, colapsando los servicios», lamentan desde la plataforma.

Según denuncian, la espera media de consulta supera los 10 días y en Galicia hay 11.000 niños «sin pediatra (220 Concellos de 313)». De hecho, en Catoira lo tienen una vez a la semana y en sustitución, así que exigen una cobertura más amplia y estable, como explica la portavoz de la plataforma local, Cristina Escaloni.

Tras casi un año saliendo todas las semanas a la calle con originales formas de protestar han hecho un parón, sustituyéndolo por una vez al mes y solo hasta mayo, pues piensan retomarlas en junio si el panorama no mejora. «Estamos menos peor que hace un año, se están sustituyendo ausencias y bajas, pero en la época estival podemos volver a lo mismo con las vacaciones. Además, estamos pendientes de la ambulancia medicalizada de O Salnés. Somos el Concello más alejado de Sanxenxo y O Grove y con su traslado, en Catoira nos sentimos vulnerables. Ni nuestros vecinos ni nuestros turistas son menos que los de esos municipios», explica la catoirense.

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En general, la plataforma hace un llamamiento al Sergas contra la «precariedad laboral» que provoca que el «personal abandone» la Atención Primaria y «el contrato de profesionales sin formalización especializada». Consideran que necesita «cambios y mejoras para salir de la crisis» y reclaman aumentar sus recursos hasta el 25% del presupuesto sanitario -ahora es del 14%; «mayores recursos para una atención integral en los centros de salud»; oposiciones anuales hasta completar las vacantes; estrategias de salud comunitaria; que la Hospitalización a Domicilio (Hado) «sea por criterios sanitarios y no por distancia del hospital de referencia, aún por encima de estar más lejos no reciben este servicio»; no más de 30 pacientes al día por consulta y no más de 1.200 tarjetas sanitarias por cupo, a lo que suman «negociar, pero en serio, los problemas laborales» de los profesionales, así como poner en marcha las conclusiones de un estudio consensuado sobre el nuevo modelo de Primaria y que, aseguran, el «PP tiene en un cajón desde hace meses».