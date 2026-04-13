Un burrito «fariñeiro» más para mantener viva la leyenda de A Toxa

Rafael Sáenz-Díez nació en Semana Santa y acaba de ser liberado como parte del proyecto de recuperación del burro «fariñeiro» de A Toxa. Se trata de un macho cuyo nacimiento ha sido guardado en secreto mientras que no se asegurara su supervivencia en sus primeras horas de vida.

Sus cuidadores no quisieron sacarlo al exterior durante esta época tan turística porque no resultaba recomendable exponerlo a mucha cantidad de gente, teniendo en cuenta que el Monte Central incluye algunos de los recursos más visitados por turistas y excursionistas.

También ante la importancia de que estuviera tranquilo durante la toma del calostro, la primera leche materna y que es fundamental para garantizar su supervivencia dado que actúa como una vacuna natural para proteger al recién nacido. Así que ha estado encerrado con su madre, que lo ha aceptado sin problema, y ahora ya está en disposición de ser presentado en sociedad.

Ha sido bautizado como Rafael Sáenz-Díez como homenaje a dos figuras relevantes para la isla. Y es que se trata del nombre del fundador de la sociedad anónima de explotación y de su hijo, que estuvo al frente de la gerencia después, desde 1924 hasta los años 40, recuerdan las mismas fuentes.

Cabe recordar que siempre se buscan nombres relacionados con la historia de A Toxa, que se ha convertido en un auténtico santuario para el burro «fariñeiro», una especie que se encuentra en situación crítica en Galicia.

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El Concello de O Grove es el impulsor de este proyecto que además ayuda a mantener viva la leyenda que dice que las aguas mineromedicinales de A Toxa fueron descubiertas por un ejemplar que fue abandonado enfermo y cuando volvieron a por él estaba sano y rejuvenecido, lo cual se atribuyó a que se revolcaba en los fangos con unas propiedades que hicieron famoso al enclave. El anterior nacimiento tuvo lugar hace justamente un año.