Mexillón de Galicia viaja a Madrid para difundir sus excelencias
La DOP vuelve al Salón Gourmets con degustaciones y otras iniciativas de promoción
Un año más, Mexillón de Galicia será uno de los protagonistas del Salón Gourmets que se celebra hasta el jueves en Madrid. En concreto, ofrecerá tres degustaciones en esta feria de alimentación y de bebidas de calidad que es la más importante de Europa y una de las más relevantes del mundo.
En esta 39 edición, la DOP de uno de los productos del mar más característicos de Galicia realizará una intensa promoción para difundir sus cualidades entre el público experto. Lo hará de la mano del cocinero Héctor López, del restaurante España, de Lugo, con elaboraciones tigre y en escabeche y una verdina de mejillón y alga codium.
Y su actividad continuará mañana martes con Álex Iglesias Gastro de Lalín y el miércoles, dentro de «Día de la mujer en la cocina atlántica», con Lucía Freitas, cocinera de A Tafona de Santiago, que tiene una Estrella Michelin.
Además de las degustaciones, el expositor mostrará los diferentes formatos comerciales usados por las marcas certificadas por este sello de calidad y los visitantes podrán conocer todo el proceso de producción natural, desde la cría hasta los rigurosos controles a los que se someten.
La cita también permitirá establecer contactos con los profesionales de la restauración y la hostelería de los que pueden beneficiarse las empresas de la DOP a la hora de planificar estrategias comerciales.
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