Medio millar de «palilleiras» exhiben su arte en Meaño

Medio millar de palilleiras llegadas de diversas partes de Galicia (Rianxo, Ponto do Son, Vigo, A Couña…) y algunos grupos de fuera de la comunidad (Valladolid, Palencia y Salamanca) se dieron cita en el IV Encontro de Palilleiras Xil-Meaño.

Con predominio del arte de palillar, la muestra acogía también otros grupos dados al bordado, ganchillo y calceta, todas ellas artes creativas en base al hilo. No faltaron asociaciones como Agarimo de Salobre, A Bella Otero, Bolimar, Feitiña, Adro Vello, El Arte de Bordar, O Bolillo Viaxeiro, A Cabeira, Ariñadoira, Xuntáns, Estrella Medina del Campo… o las meañesas Palilleiras de Xil o Nuestra Señora del Carmen (Dena) que crearon, departieron y socializaron alrededor de sus creaciones.

A modo de bienvenida, la organización disponía en cada puesto el café con leche más el croissant para meterle así un poco de azúcar a la faceta creativa. Amén de la muestra, el encuentro servía también como punto para exposición y venta de lo relacionado con el mundillo de las palilleiras, arte que remonta su origen al siglo XVI, y que probablemente llegó a Galicia a través del Camino de Santiago de mano de mujeres flamencas, esposas de soldados del ejército de Flandes.

Participantes en la muestra. / Tino Hermida

En la zona de exposición se exhibía también una muestra de 120 abanicos, en su mayoría fruto del alumnado de Dora Piñeiro, profesora de esta actividad que imparte a varios grupos en la comarca arousana, entre ellos el suyo de Xil. Durante una década, Piñeiro organizó este evento en Cambados, pero, por controversias con aquel Concello, optó por trasladarlo a Meaño.

La zona de exposición se completaba con la muestra de algo más de 150 regalos para un sorteo posterior y donados por el comercio local y comarcal con el que contactó la organización que correspondía de palilleiras de Xil, contando con la colaboración del Concello de Meaño -con el regidor Carlos Viéitez asiduo al pabellón durante la jornada-, Asociación de Veciños de Xil, Diputación de Pontevedra e Inmobiliaria Hablamos.

Exposición de abanicos. / Tino Hermida

No faltaron una quincena de stands de venta de material relacionado con el mundo de hilo y los palillos, que surtían de material a las creadoras de este arte, a la par que servían para ponerse en el escaparate con vistas a futuras ventas al por menor. A las 14 horas, el grueso del encuentro hacía un alto para desplazarse a Dena y compartir mesa y mantel en el restaurante Casa Portuguesa.

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Luego regresaron a Xil para seguir disfrutando de una afición que «entretiene, relaja, reconforta, trabaja la psicomotricidad fina, te pide concentración y mantiene activa la mente», reconocían. Beneficios terapéuticos de un solaz que sigue contando así con su nicho de seguidoras para mantener viva esta tradición ancestral. En el horizonte, encuentros similares de esta índole esperan este año, entre ellos Vilanova en verano y O Grove para el otoño. Y como recuerdo de su paso por Xil, todas y cada una de las participantes fueron obsequiadas con un pequeño neceser útil tanto para objetos de tocador como bolillos.