Defensa de la Playa insta a prohibir los paseos a caballo en A Concha-Compostela

La Asociación para la Defensa de la Playa de Vilagarcía (Adeplavi) ha denunciado la celebración de paseos a caballo por el arenal de a Concha-Compostela, y plantea que este tipo de actividad sea prohibida al suponer, desde su punto de vista, un riesgo de salud pública y para la propagación del abrojo o cadillo.

El pasado domingo por la mañana, recorrió parte de la ciudad de Vilagarcía un grupo de jinetes a caballo, y también pasaron por la playa urbana. Tras ellos, personal de la organización iba recogiendo los excrementos de los animales. Pero desde Adeplavi sostienen que, «esta actuación resulta claramente insuficiente desde el punto de vista sanitario».

«Los excrementos de caballo pueden albergar microorganismos patógenos como Clostridium tetani, Salmonella spp y Escheria coli, además de diversos parásitos zoonóticos», plantea Adeplavi en un comunicado. La asociación apela también a estudios publicados en revistas científicas como The Lancet o Environmental Health Perspectives, «que han documentado ampliamente los riesgos asociados a la contaminación fecal en entorno recreativos, señalando que la exposición a suelos o arenas contaminadas constituye una vía relevante de transmisión de infecciones».

Adeplavi alude también a la Organización Mundial de la Salud (OMS), que advierte de que, «la presencia de materia fecal en zonas de uso público incrementa el riesgo microbiológico, especialmente cuando existe contacto directo con la piel o con heridas abiertas».

La asociación hace alusión especial, «al riesgo asociado a Clostridium tetani (que puede provocar el tétanos), cuyas esporas pueden encontrarse tanto en los excrementos como en las pezuñas y persistir en la arena durante largos periodos». Por ello, sostienen que el paso de caballos por una playa muy concurrida, en donde hay gente descalza o que puede caminar sobre la arena con pequeñas heridas abiertas supone «un riesgo sanitario» que no se puede desdeñar.

Noticias relacionadas

Para continuar, Adeplavi considera que la presencia de animales puede suponer un riesgo para la propagación del cadillo, especie invasora en cuya erradicación se invirtieron más de 600.000 euros. Por ello, instan al Concello de Vilgarcía a prohibir los paseos a caballo por la playa, como ya se ha hecho en otras localidades.